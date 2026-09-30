Synopsys dhe AWS firmosin marrëveshje mbi 1 miliardë dollarë për licencimin e dizajnit të çipave
Marrëveshja shumëvjeçare i jep njësisë cloud të Amazon qasje në "blueprints" e çipave të Synopsys; Synopsys do të përdorë infrastrukturën e AWS dhe Amazon Bedrock
Synopsys dhe Amazon Web Services njoftuan të mërkurën një marrëveshje shumëvjeçare me vlerë mbi 1 miliardë dollarë, siç njofton Reuters, përmes së cilës njësia cloud e Amazon do të licencojë pronësi intelektuale për dizajnin e çipave nga Synopsys.
Sipas Reuters, Synopsys është kompania që prodhon softuerin me të cilin projektohen çipat më kompleksë në botë — mjete që përdoren nga gjigantët si Nvidia dhe Intel. Por vitet e fundit kompania po zgjeron me shpejtësi një biznes të dytë: licencimin e “blueprints”-ave, pra skemave të gatshme për pjesë çipash, të cilat prodhuesit mund t’i integrojnë drejtpërdrejt në produktet e tyre.
Ky biznes licencimi i solli Synopsys 1.75 miliardë dollarë të ardhura në vitin fiskal të fundit, shkruan Reuters, dhe e vendos kompaninë në konkurrencë të drejtpërdrejtë me Arm Holdings, liderin tradicional të këtij tregu.
Marrëveshja me AWS do të fokusohet pikërisht në këto blueprints, të optimizuara për lloje specifike çipash. Lëvizja ka kuptim strategjik për të dyja palët: AWS i projekton vetë çipat e saj, përfshirë procesorët Graviton për qendrat e të dhënave dhe çipat e inteligjencës artificiale Trainium.
Si pjesë e marrëveshjes, shkruan Reuters, Synopsys do të përdorë shërbimet kompjuterike dhe të ruajtjes së AWS, si dhe platformën Amazon Bedrock për aplikacionet e saj të inteligjencës artificiale — duke e thelluar edhe më tej partneritetin teknologjik mes dy kompanive.
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