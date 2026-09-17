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17 Sht 2026
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Greqia

Humbje 25–30% e rrushit të tryezës në Kavala nga myku: eksportuesit grekë shpresojnë te cilësia

Pranvera e lagësht e majit dhe qershorit shkatërroi gati një të tretën e prodhimit në zonën e Kavalës; moti i thatë i verës shpëtoi pjesën e mbetur, ndërsa sfida e radhës është konkurrenca me Italinë dhe Spanjën.

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Sezoni i rrushit të tryezës në zonën e Kavalës së Greqisë është goditur rëndë nga myku i keq (downy mildew), pas një pranvere me reshje të mëdha shiu. Eksportuesi grek Grape Evolution njofton se humbjet në vreshtat e zonës llogariten në 25 deri në 30 për qind të prodhimit, sipas themeluesit dhe drejtorit të kompanisë, Dimitrios Spanos.

Shiu i muajve maj dhe qershor krijoi kushtet për përhapjen e sëmundjes, por periudha korrik–shtator, e thatë dhe me temperatura të larta, i dha frytet një përmbyllje të mirë. “Të korrat e mbetura po ecin shumë mirë”, thotë Spanos, duke shtuar se ka filluar vjelja e varieteteve të vona si Sweet Celebration, Sweet Globe dhe ARRA 32.

Humbja prej rreth 30 për qind do të ndjehet sidomos në periudhën e fundit të varieteteve shumë të vona, kur kërkesa është më e madhe. Kërkesa për rrushin e bardhë të hershëm të Kavalës, të vjelur në korrik, është e lartë, dhe akoma më e madhe për varietetet shumë të vona që piqen në tetor.

Ndërkohë, kompania ka investuar dy vitet e fundit në këshillim teknik për fermerët e Kavalës, dhe këtë vit ka eksportuar me sukses në rrjetet tregtare britanike varietetin e ri të bardhë të hershëm “Desert Pearl”, ndërsa varieteti shumë i vonë i bardhë “Late Pearl” pritet të fillojë në fillim të tetorit. Spanos thotë se frutat arrijnë madhësi 24–25 mm në mënyrë plotësisht natyrale, pa përdorimin e hormoneve.

Sfida më e madhe për javët në vijim, sipas Spanos, është mbivendosja e prodhimit të tre vendeve mesdhetare: oferta për disa javë mund të jetë shumë më e lartë se kërkesa, për shkak të përputhjes së rrushit të tryezës të Italisë, Spanjës dhe Greqisë. Megjithatë, ai parashikon disponueshmëri të mirë dhe vazhdimësi furnizimi për gjashtë javët e ardhshme.

Burimi: Fresh Plaza

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