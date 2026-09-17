☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 102.00 ▼0.42%
ARI 4,308 ▼1.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $76,102 ▲ +0.56% ETH $2,414 ▲ +0.52% XRP $1.2968 ▲ +0.74% SOL $98.4300 ▲ +1.3%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.00 ▼0.42 % ARI 4,308 ▼1.81 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.00 ▼0.42 % ARI 4,308 ▼1.81 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
17 Sht 2026
Breaking
Guterres: “De-përshkallëzimi duhet të jetë prioritet” në Lindjen e Mesme Senatorët amerikanë kërkojnë publikimin e plotë të marrëveshjes bërthamore civile me Arabinë Saudite Trump: Lufta me Iranin “ndoshta drejt fundit” — thotë se ka folur drejtpërdrejt me Teheranin Si e rrëzuan Huthi-t avionin saudit F-15: Raketa ajrore R-27T dhe R-73 të konvertuara për lëshim nga toka, thonë ekspertët Policia e Kosovës arreston dy persona gjatë protestave në Prishtinë pas dënimeve të Hagës për drejtuesit e UÇK-së — njërit i caktohet paraburgim 48-orësh
Menu
Receta gatimi

Sallatë Caprese — sallata klasike italiane me domate, mozzarella dhe bazilik

· 1 min lexim

Përbërësit (për 4 persona)

  • 4 domate të mëdha të pjekura (rreth 600 g)
  • 2 topa mozzarella të freskët (rreth 250 g gjithsej)
  • 1 tufë gjethe baziliku të freskët
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
  • Kripë deti dhe piper i zi i sapo bluar, sipas shijes
  • 1 lugë çaji uthull balsamike (opsionale)

Përgatitja

  1. Laji domatet dhe bazilikun me ujë të ftohtë dhe thaji lehtë me letër kuzhine.
  2. Priji domatet në feta të trasha rreth 5 mm dhe mozzarellën në feta të ngjashme.
  3. Rregullo fetat në një pjatë të sheshtë duke i alternuar: një fetë domate, një fetë mozzarella, një gjethe baziliku.
  4. Spërkat me kripë deti dhe piper të zi të sapo bluar sipas shijes.
  5. Hidh vajin e ullirit ekstra të virgjër mbi sallatë me lugë, në mënyrë të barabartë.
  6. Nëse dëshiron, shto disa pika uthull balsamike për një shije më të thellë.
  7. Lëre sallatën të pushojë 5 minuta në temperaturë ambienti që shijet të shkrihen, pastaj shërbeje menjëherë me bukë të freskët.

Koha e përgatitjes: 10 minuta
Porcionet: 4 persona
Vështirësia: shumë e lehtë

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu