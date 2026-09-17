Sallatë Caprese — sallata klasike italiane me domate, mozzarella dhe bazilik
Përbërësit (për 4 persona)
- 4 domate të mëdha të pjekura (rreth 600 g)
- 2 topa mozzarella të freskët (rreth 250 g gjithsej)
- 1 tufë gjethe baziliku të freskët
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- Kripë deti dhe piper i zi i sapo bluar, sipas shijes
- 1 lugë çaji uthull balsamike (opsionale)
Përgatitja
- Laji domatet dhe bazilikun me ujë të ftohtë dhe thaji lehtë me letër kuzhine.
- Priji domatet në feta të trasha rreth 5 mm dhe mozzarellën në feta të ngjashme.
- Rregullo fetat në një pjatë të sheshtë duke i alternuar: një fetë domate, një fetë mozzarella, një gjethe baziliku.
- Spërkat me kripë deti dhe piper të zi të sapo bluar sipas shijes.
- Hidh vajin e ullirit ekstra të virgjër mbi sallatë me lugë, në mënyrë të barabartë.
- Nëse dëshiron, shto disa pika uthull balsamike për një shije më të thellë.
- Lëre sallatën të pushojë 5 minuta në temperaturë ambienti që shijet të shkrihen, pastaj shërbeje menjëherë me bukë të freskët.
Koha e përgatitjes: 10 minuta
Porcionet: 4 persona
Vështirësia: shumë e lehtë
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