Emiratet e Bashkuara Arabe dënojnë tentativën e Huthi-t ndaj Mekës: “shkelje e sovranitetit saudit”
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar tentativën e Huthi-t për të sulmuar me dron qytetin e shenjtë të Mekës, duke e cilësuar atë shkelje të sovranitetit të Arabisë Saudite. Në një deklaratë në rrjetet sociale, Ministria e Jashtme e EBA-së tha: “Ne pohojmë solidaritetin e plotë të EBA-së me Arabinë Saudite dhe mbështetjen për të gjitha masat për të mbrojtur sigurinë dhe stabilitetin e saj.”
Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja e saj ajrore kapi dhe shkatërroi dronin e lëshuar nga Huthi-t drejt Mekës, para se ai të hynte në hapësirën e ndaluar ajrore mbi qytetin e shenjtë. Zëdhënësi i koalicionit saudit, Turki al-Malki, tha se siguria e vendeve të shenjta është “vijë e kuqe” dhe se mbretëria “nuk do të hezitojë të marrë masat e nevojshme parandaluese” kundër grupit jemenas.
Huthi-t e kanë mohuar fuqishëm se kanë synuar Mekën. Zëdhënësi i tyre ushtarak, Yahya Saree, tha se objektivat e grupit ishin instalime saudite të naftës dhe baza ushtarake “larg vendeve të shenjta”, duke i quajtur pretendimet saudite “gënjeshtra” dhe “trillime”.
Dënimi i EBA-së i bashkohet një vale reagimesh nga bota myslimane: më herët dënuan Organizata e Bashkëpunimit Islamik, Katari, Somalia, Turqia dhe Libani, ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, bëri thirrje për uljen e tensioneve në rajon.
Burimi: Al Jazeera
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