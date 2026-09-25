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Serbia

Humbje e hidhur në start të Ligës së Kombeve: Serbia mposhtet 1:2 nga Greqia në ‘Rajko Mitić’

Andrija Zhivkoviq e hapi i pari ndeshjen pas asistit të Dušan Tadiçit, por Greqia e përmbysi rezultatin në pjesën e dytë dhe në shtesë, duke i shkaktuar Serbisë një start të hidhur në Ligën e Kombeve.

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Stadiumi 'Rajko Mitić' në Beograd, ku Serbia humbi 1:2 nga Greqia përpara vetëm rreth 5.000 tifozëve

Serbia e Veljko Paunoviçit e nisi me humbje edicionin e ri të Ligës së Kombeve. Përfaqësuesja serbe u mposht 1:2 nga Greqia sonte, më 24 shtator, në stadiumin “Rajko Mitić” në Beograd, në ndeshjen e raundit të parë të UEFA Nations League, Liga A, Grupi A2. Ishte debutimi zyrtar i Paunoviçit në një ndeshje konkurruese si selektor i Serbisë — dhe një zhgënjim i plotë në minutat e fundit.

Ndeshja nisi në mënyrën më të mirë për vendasit: në minutën e katërt, Dušan Tadiç, i rikthyer në skuadër, e shërbeu saktë Andrija Zhivkoviqin, i cili e dërgoi topin në rrjetë. Megjithatë, Greqia u zgjua dhe barazoi në minutën e 74-t me anë të Kristos Colisit, ndërsa në minutën e katërt të shtesës Anastasios Duvikas përmbysi gjithçka, duke i dhënë fitoren vizitorëve para tribunave thuajse bosh.

Serbia luajti pa dy sulmuesit kryesorë, Dušan Vlahoviç dhe Aleksandar Mitroviç, të dy të lënduar. Edhe pse rastet nuk munguan — Luka Joviq humbi një mundësi të pastër në pjesën e parë, Dejan Joveljiç goditi shtyllën në fund dhe portieri grek shpëtoi në mënyrë spektakolare goditjen e Saša Lukiçit — goli i fitores i shpëtoi “orlët”.

Ndeshja u luajt para një frekuentimi shumë të dobët: vetëm rreth 5.000 tifozë ishin të pranishëm në “Rajko Mitić”. Interesante, në stolin e Greqisë ishte serbi Ivan Jovanoviç, që punon në futbollin grek që nga viti 1989 dhe që tashmë njeh mirë mentalitetin e lojtarëve të Serbisë.

Programi i Serbisë në këtë grup vazhdon shpejt: më 27 shtator do të presë Holandën në Beograd në “Rajko Mitić”, më 1 tetor do të përballet me Gjermaninë në Mynih dhe më 4 tetor luan sërish me Holandën, këtë herë në Eindhoven. Dy vendet e para të grupit kualifikohen në çerekfinale të Ligës së Kombeve.

Burimi: Danas

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