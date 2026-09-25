Plenković kundër Vuçiçit pas fjalimit në OKB: ‘Vazhdon fushatën e pabazë shpifëse kundër Kroacisë’
Kryeministri kroat reagoi ndaj fjalimit të presidentit serb në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, duke thënë se Vuçiç 'vazhdon fushatën e pabazë shpifëse kundër Kroacisë' në vend që 'të mbulohet me hi'.
Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenković, ka reaguar sot ndaj fjalimit të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, duke deklaruar se kreu serb “vazhdon fushatën e pabazë shpifëse kundër Kroacisë” në vend që “të mbulohet me hi”. Deklarata vjen pas adresimit të Vuçiçit në seancën e 81-të të Asamblesë së Përgjithshme, të mërkurën më 23 shtator.
Sipas raportimit të N1 info, Plenković u shpreh se Vuçiç me fjalimin e tij në OKB — në origjinal: “neutemeljenom difamirajućom kampanjom protiv Hrvatske umesto da se pospe pepelom” — po vijon një fushatë të pabazë shpifëse kundër Kroacisë, në vend që të përballet me të kaluarën dhe të mbulohet me hi, siç kërkon sjellja e një shtetari.
Në fjalimin e tij në Nju Jork, presidenti serb e akuzoi Kroacinë se “krenohet me të kaluarën naziste” dhe se nuk ka të drejtë morale t’i mbajë leksione Serbisë, komente që shkaktuan reagime të ashpra në Zagreb.
Në të njëjtin adresim para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Vuçiç deklaroi gjithashtu se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës, duke i qëndruar pozicionit të Beogradit zyrtar.
Burimi: N1 info
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