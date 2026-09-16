Huthi-t pretendojnë se rrëzuan një avion luftarak saudit F-15 mbi Jemen
Forcat Huthi në Jemen kanë pretenduar të mërkurën se rrëzuan një avion luftarak saudit F-15 ndërsa ai kryente operacione mbi provincën Marib, një pretendim që, nëse konfirmohet, do të shënonte një nga goditjet më të rënda ajrore kundër koalicionit saudit në ditët e fundit. Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, tha në një deklaratë se avioni u godit “përballë agresionit brutal kundër vendit dhe popullit tonë”, duke përdorur atë që e përshkroi si një raketë tokë-ajër të prodhuar në vend.
Burime lokale i thanë Al Jazeera-s se avioni u rrëzua pranë malit Helan, në veriperëndim të qytetit Marib, një zonë e kontestuar ku luftimet mes forcave Huthi dhe forcave të qeverisë jemenase të mbështetura nga Arabia Saudite janë përshkallëzuar së fundmi. Saree tha se forcat Huthi gjithashtu “u angazhuan” kundër dy avionëve të tjerë sauditë F-15 që po kërkonin mbetjet e avionit të rrëzuar fillimisht. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nuk kishte dhënë ende asnjë koment për pretendimin.
Në të njëjtën deklaratë, Saree akuzoi koalicionin saudit se ka kryer më shumë se 450 sulme ajrore gjatë javës së fundit kundër provincave Taiz, Lahj, al-Jawf, Hajjah, Marib, Sadah dhe al-Bayda, duke regjistruar edhe viktima civile. Ai paralajmëroi se forcat Huthi do të “vazhdojnë të mbrojnë hapësirën ajrore dhe sovranitetin e vendit tonë nga çdo agresion apo shkelje me të gjitha mjetet e disponueshme”.
Pretendimi vjen në një moment tensioni të lartë rajonal: vetën Huthi-t kanë marrë kontrollin e pjesëve të bregdetit të Detit të Kuq pranë Ngushticës Bab al-Mandeb, ndërsa Arabia Saudite ka përshkallëzuar fushatën e saj ajrore në Jemen si përgjigje ndaj valës së sulmeve me raketa dhe dronë kundër qyteteve saudite.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on
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