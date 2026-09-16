IRGC pretendon rrëzimin e një droni amerikan MQ-9 mbi ishullin iranian Qeshm
Garda Revolucionare iraniane thotë se sistemi i saj i avancuar i mbrojtjes ajrore kapi dhe shkatërroi dronin amerikan mbi hapësirën ajrore iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit — ende pa reagim nga Uashingtoni.
Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) ka pretenduar të mërkurën se ka rrëzuar një dron amerikan MQ-9 mbi hapësirën ajrore iraniane, në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmë-zyrtare iraniane Tasnim. Sipas deklaratës, sistemi i avancuar i mbrojtjes ajrore i IRGC-së kapi dhe shkatërroi dronin në orën 2:29 të mëngjesit me orën lokale (22:59 GMT) në qiejt mbi ishullin Qeshm, në hyrje të Ngushticës së Hormuzit.
Pretendimi vjen vetëm një ditë pasi IRGC-ja tha se kishte rrëzuar dy dronë të tjerë amerikanë MQ-1 pranë Hormuzit, duke çuar në katër numrin e pretenduar të dronëve amerikanë të rrëzuar në ditët e fundit — megjithëse asnjëra palë nuk ka dhënë prova të pavarura. Pentagoni dhe komanda amerikane CENTCOM nuk kishin reaguar ende ndaj pretendimit të fundit deri në publikimin e lajmit.
MQ-9 Reaper është një dron luftarak dhe zbulimi me rreze të gjatë, i përdorur gjerësisht nga forcat amerikane për mbikëqyrje mbi zonat e konfliktit. Çdo humbje e tillë do të ishte goditje për mbulimin zbulues amerikan mbi Ngushticën e Hormuzit, ku trafiku detar ka rënë në nivele historikisht të ulëta ndërsa bllokada dhe sulmet e ndërsjella vazhdojnë.
Përshkallëzimi i pretendimeve për dronët e rrëzuar përputhet me një javë konfrontimi të ashpër: SHBA-ja ka forcuar bllokadën ndaj Iranit dhe ndihmon forcat saudite në mbrojtjen e Hormuzit, ndërsa Teherani ka paralajmëruar se do t’u përgjigjet sulmeve me të gjithë arsenalin e tij.
Burimi: Al Jazeera
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