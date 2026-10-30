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Kronika

I dënuar në Itali me mbi 7 vjet burg për disa veprimtari kriminale, arrestohet në Vlorë 38-vjeçari me qëllim ekstradimin

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Një 38-vjeçar është arrestuar gjatë mbrëmjes së djeshme nga Policia e Vlorës, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia për disa veprimtari kriminale.

Sipas njoftimit të policisë, në pranga ka rënë S. M., alias S. P., 38 vjeç, pasi Gjykata e Apelit e Bolonjës, Itali, e ka dënuar me 7 vjet, 3 muaj e 15 ditë burgim, për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, zhvatje dhe tentativë zhvatjeje të kryera në bashkëpunim, për posedim dhe përdorim të mjeteve zjarrvënëse (Molotov) në zonën e Riminit, Itali, si dhe për falsifikim dokumentesh identifikimi, rikthim të paligjshëm në Itali dhe mbajtje të armëve pa autorizim, të kryera gjatë periudhës 01.02.2015-12.02.2020.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët italianë, vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi

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