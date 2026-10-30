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Kronika

Ndahet nga jeta në moshën 78-vjeçare diplomati dhe ish-deputeti Bashkim Zeneli

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në moshën 78-vjeçare

Është shuar në moshën 78-vjeçare Bashkim Zeneli, diplomat, ish-deputet, gazetar dhe publicist i njohur. Ai ka ndërruar jetë në një spital jashtë Shqipërisë.

Zeneli i kushtoi një pjesë të rëndësishme të jetës së tij gazetarisë, politikës dhe diplomacisë. Gjatë karrierës së tij, ai ka shërbyer si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, si dhe ka përfaqësuar vendin tonë në cilësinë e ambasadorit në Gjermani dhe Greqi. Ai ishte gjithashtu ndër figurat e para intelektuale të Partisë Socialiste, duke dhënë kontributin e tij në zhvillimet politike dhe institucionale të vendit.

Vlerësimi për kontributin e tij erdhi edhe në vitin 2018, kur presidenti i atëhershëm Ilir Meta e nderoi me titullin “Mjeshtër i Madh”. Ky vlerësim iu dha për angazhimin dhe kontributin e spikatur në politikën e jashtme, gazetari, publicistikë dhe veprimtarinë parlamentare, si dhe për përkushtimin ndaj çështjes kombëtare dhe procesit të integrimit euroatlantik të Shqipërisë.

I trishtueshëm lajmi për ndarjen nga jeta të Bashkim Zenelit, ish-deputet i Kuvendit të Shqipërisë, diplomat dhe publicist, intelektual i radhëve të hershme në Partinë Socialiste, i cili i kushtoi një jetë të gjatë shërbimit publik.

Me kontributin politik, veprimtarinë parlamentare dhe në detyrën e ambasadorit në Gjermani e Greqi, Bashkim Zeneli dha një kontribut të çmuar për vendin dhe për forcimin e miqësisë me fqinjët dhe partnerët e Shqipërisë. Me shkrimet dhe kujtimet e tij, ai la gjithashtu një dëshmi të vyer për historinë e diplomacisë shqiptare.

Ngushëllime familjes, të afërmve, miqve dhe kolegëve të tij. U prehtë në paqe!“, shkruan Peleshi.

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