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25 Tet 2026
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Kronika

Incidente mes protestuesve, një person i shtrirë në tokë para Kryeministrisë (VIDEO)

· 1 min lexim

Një incident mes protestuesve është regjistruar para ambienteve të Kryeministrisë. Në një situatë ende të paqartë, protestuesit kanë kërkuar që personi i shtrirë në tokë të largohet nga protesta.

Disa protestues të tjerë kanë ndërhyrë që të mos ketë përplasje fizike. Policia më pas ka ndërhyrë duke marrë protestuesin. Ende nuk dihet nëse ai është shoqëruar teksa mësohet se ai është dërguar pranë një ambulancë për të marrë ndihmë mjekësore.

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