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25 Tet 2026
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Kronika

Protestuesit thyejnë ‘karriget e dialogut’ para Kryeministrisë, iu vendosin flakën

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Protesta e cila nisi fillimisht para Ministrisë së Arsimit është zhvendosur në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, para godinës së Kryeministrisë.

Pasi kanë mbërritur në shesh, situata ka shënuar momente të reja tensioni. Protestuesit kanë marrë dhe kanë thyer “karriget e dialogut” të vendosura nga kryeministri Edi Rama para Kryeministrisë, duke u vënë më pas flakën atyre në mes të rrugës.

Forcat e rendit ndodhen në gatishmëri në zonë për të monitoruar zhvillimet e mëtejshme dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Policia deri më tani nuk ka ndërhyrë dhe nuk ka patur asnjë përplasje me protestuesit.

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