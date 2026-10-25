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25 Tet 2026
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Kronika

“Të gjithë jemi Erjon Vishkulli”, protestuesit në mbështetje të 28-vjeçarit të lënduar në sy

· 1 min lexim

Të mbledhur para Kryeministrisë, protestuesit kanë ngritur zërin në mbështetje të Erjon Vishkullit, 28-vjeçarit i cili mbeti i lënduar në sy gjatë protestës të së shtunës. Me thirrjet dhe shkrimet në bluza, pjesëmarrësit kanë shprehur solidaritetin e tyre.

“Të gjithë jemi Erjon Vishkulli”, shkruhej në bluzat e disa protestuesve.

Protesta po vijon para Kryeministrisë teksa situata paraqitet e qetë për momentin. Më parë ata dogjën ‘karriget e dialogut’ të vendosura nga kryeministri Edi Rama i cili prej ditësh kërkon dialog me të rinjtë protestues.

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