Inspektime të jashtëzakonshme në shëndetësi pas rasteve serioze me lehonat: Klekovski premton gjetje publike dhe komunikim direkt me pacientet
Inspektorati Shtetëror Sanitar-Shëndetësor ka përfunduar kontrollet e jashtëzakonshme në spitalet e Ohrit, Strugës dhe në Klinikën e Gjinekologjisë në Shkup. Ministri Sasho Klekovski kërkoi kontroll shtesë edhe për gjinekologun familjar dhe një klinikë private, ndërsa rezultatet e mbikëqyrjes profesionale për rastin e nënës së re që mbeti e palëvizshme pas lindjes do të prezantohen në konferencë për shtyp.
Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut ka vënë nën “lupë” disa institucione shëndetësore, pasi dy raste të rënda mjekësore me lehona kanë shkaktuar shqetësim të madh në opinionin publik. Inspektorati Shtetëror Sanitar-Shëndetësor (DSSH) ka përfunduar kontrollet e jashtëzakonshme në Spitalin e Përgjithshëm të Ohrit, në atë të Strugës dhe në Klinikën e Gjinekologjisë dhe Akusherisë (GAK) në Shkup — kontrolle që lidhen me rastin e pacientes Lj. Sh. nga Ohri, e cila humbi frytin pak para se të përfundonte shtatzënia.
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, njoftoi se ka kërkuar zgjerimin e verifikimeve: do të kontrollohet edhe puna e gjinekologut familjar që e kishte ndjekur pacienten përpara shtrimit në spitalin e Ohrit, si dhe trajtimi që ajo ka marrë në një institucion privat shëndetësor. Sipas tij, raporti mbulon periudhën maj–shtator dhe do të kompletohet deri nesër. “U krye inspektimi dhe kërkova të verifikohet puna e gjinekologut familjar para se pacientja të shkonte në spitalin e Ohrit. Ekziston një deklaratë se në këtë periudhë ajo ka qenë edhe në një institucion privat shëndetësor, dhe kërkova të inspektohet çfarë është bërë në atë spital, që të kemi informacion të plotë. Ashtu si në rastin e mëparshëm, dua të kemi kontakt edhe me pacienten, sepse kjo nuk duhet të jetë komunikim përmes mediave. Bëj thirrje për pak durim. Deri nesër do ta kompletojmë raportin, edhe me gjinekologun familjar, edhe me institucionin privat shëndetësor”, deklaroi Klekovski.
Paralelisht ka përfunduar edhe mbikëqyrja profesionale për rastin e S. M., nënës së re nga Strumica, e cila pas lindjes me prerje cezariane në spitalin e Shtipit mbeti e palëvizshme. Klekovski konfirmoi se rezultatet do të prezantohen në konferencë për shtyp, së bashku me mjekët që kanë kryer mbikëqyrjen profesionale. Për këtë rast ishte ngritur një komision i posaçëm ekspertësh, ku merrte pjesë edhe një ekspert i huaj, ndërsa 19-vjeçarja u transferua më pas në Klinikën e Neurologjisë në Shkup, me dobësi në të dyja këmbët dhe probleme me urinimin.
Presioni publik po rritet. Pacientja Ljubica Shavreska ka kërkuar hapur nga autoritetet shëndetësore një vijë kohore të saktë, fakte mjekësore dhe arsyetim për çdo vendim të marrë, duke theksuar se përgjigjet formale për respektimin e protokolleve nuk mjaftojnë kur bëhet fjalë për një jetë të humbur fëmijësh. Kërkesa të ngjashme për zbardhjen e së vërtetës vijnë edhe nga familja e Stanka Mihajlovës, e cila pretendon se ajo nuk kishte pasur asnjë problem shëndetësor para se të kryhej prerja cezariane.
Klekovski po përpiqet të ulë tensionet përmes takimeve të drejtpërdrejta me vetë pacientet, duke deklaruar se komunikimi nuk duhet të zhvillohet vetëm përmes mediave. Zgjerimi i hetimeve drejt mjekëve familjarë dhe klinikave private tregon se autoritetet shëndetësore po përballen me sfida sistemike në kontrollin e të gjithë zinxhirit shëndetësor — nga kujdesi parësor deri te ai terciar. Konferencat për shtyp dhe raportet e paralajmëruara do të tregojnë nëse mekanizmat institucionalë do të rezultojnë në masa konkrete disiplinore apo ligjore ndaj personave përgjegjës.
Burimi: Fokus
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