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Maqedonia e Veriut

Mickoski dhe liderët e Ballkanit Perëndimor në takim me Kallas në Nju Jork: në fokus sfidat rajonale dhe rruga europiane

Në margjinat e Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së u diskutua për sfidat aktuale rajonale dhe forcimin e bashkëpunimit

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Kaja Kallas, Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri

NJU JORK – Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, së bashku me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, zhvilluan në Nju Jork një takim me Përfaqësuesen e Lartë të Bashkimit Europian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas. Takimi u mbajt në margjinat e Javës së Nivelit të Lartë të sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Lajmin e bëri të ditur vetë kryeministri Mickoski përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku theksoi se në takim u shkëmbyen mendime mbi sfidat aktuale rajonale, mundësitë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe prioritetet e përbashkëta që synojnë një rajon të qëndrueshëm, të sigurt dhe prosperues.

Kryeministri maqedonas po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork. Më herët ai mori pjesë në samitin e liderëve të Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor, si dhe zhvilloi një takim dypalësh me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković.

Gjatë qëndrimit në Nju Jork, Mickoski mori pjesë gjithashtu në panelin e diskutimit të nivelit të lartë me temë “Reaffirming the promise of peace: using the power we have”, të organizuar nga presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, ku u diskutua për rëndësinë e paqes, dialogut, udhëheqjes së përgjegjshme dhe rolit të shteteve e institucioneve ndërkombëtare në përballjen me sfidat globale. Mickoski zhvilloi edhe një bisedë me presidentin Stubb, në të cilën u theksua rëndësia e respektimit të së drejtës ndërkombëtare, e bashkëpunimit të fortë multilateral dhe e nevojës për ndërtimin e një Europe të qëndrueshme dhe të sigurt.

“Maqedonia mbetet partner i përkushtuar në përpjekjet për paqe, stabilitet dhe bashkëpunim, si anëtare e NATO-s dhe vend i orientuar strategjikisht drejt integrimit europian,” shkroi kryeministri Mickoski në Facebook.

Burimi: Biznis Vesti

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