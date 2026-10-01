Inspektimi ndërtimor mbyll një pjesë të shkollës në Novi Sad: prindërit njoftohen të marrin fëmijët pa panikë
Objekti i "shkollës së vogël" pranë Shkollës Fillore "Jovan Popović" në Novi Sad, ku mësimin e ndjekin nxënësit e klasave të para dhe të dyta, u shpall i pasigurt për përdorim të mëtejshëm. Nesër nuk do të ketë mësim, ndërsa nga e hëna mësimi zhvendoset në objektin e madh, në tre turne.
Prindërve të nxënësve të klasave të para dhe të dyta të Shkollës Fillore “Jovan Popović” në Novi Sad iu tha mëngjesin e sotëm të vinin të merrnin fëmijët e tyre në shkollë, sepse ndërtesa është e pasigurt për përdorim të mëtejshëm, siç njofton gazeta serbe Danas.
Bëhet fjalë për objektin e “shkollës së vogël” pranë objektit të madh, ku mësimin e ndjekin nxënësit më të vegjël. “Me vendim të inspektimit ndërtimor, me procedurë urgjente, ‘shkolla e vogël’ mbyllet! Ju lutemi që deri në orën 11, pa panikë, të vini të merrni fëmijët tuaj. Merrni çantat në të cilat do të paketoni të gjitha sendet nga dollapët. Nesër është ditë jo-pune për nxënësit e shkollës së vogël. Për mënyrën e punës nga e hëna, do të njoftoheni më vonë. Në orën 17, përfaqësuesit e Këshillit të Prindërve duhet të vijnë në shkollën e madhe në takim me drejtorin, pas takimit të Ekipit për Situata Krizash” — thuhej në mesazhin që iu dërgua mëngjesin e sotëm prindërve nga mësueset.
Një prind i një nxënësi të klasës së parë, i cili dëshiroi të mbetet anonim, i tha gazetës Danas se asnjë nga prindërit nuk e kishte pritur që sot do t’u duhej të shkonin për fëmijët në shkollë. “Vetëm kishim dëgjuar se kishte probleme në objektin e ‘shkollës së vogël’, por nuk e dinim që situata ishte e tillë që duhet të merrnim fëmijët dhe të ndërpritej mësimi. Gjoja ai objekt i ‘shkollës së vogël’, i ndërtuar në vitet gjashtëdhjetë, po ulet (po fundoset). Ndërtesa e kopshtit pranë u mbyll në shtator. E kishim dëgjuar se ishte plan që ajo ndërtesë të mbindërtohej, e tani duket se është për t’u rrënuar. Sidoqoftë mjaft konfuze, më duhej të largohesha nga puna dhe të merrja fëmijën. Ku do të shkojnë në shkollë javën tjetër, shpresoj ta mësojmë gjatë fundjavës”, tha ai prind.
Nga Drejtoria e shkollës i thanë portalit 021.rs se, pas ndryshimeve të vërejtura në objekt, kishin njoftuar me kohë organet kompetente dhe kishin ndërmarrë aktivitete për vlerësimin profesional të gjendjes së objektit. Inspektimi ndërtimor konstatoi më pas mangësi dhe dëmtime në objekt dhe ndaloi përdorimin e tij deri në eliminimin e tyre.
Më 28 gusht shkolla mori Mendimin Paraprak Profesional të Institutit për Testimin e Materialeve dhe të Fakultetit të Shkencave Teknike të Universitetit të Novi Sadit, sipas të cilit objekti mund të përdorej, përveç pjesës që përdorte kopshti. Pas kësaj, më 21 shtator, u krye një mbikëqyrje e jashtëzakonshme inspektuese në terren. Më 1 tetor shkolla mori vendimin e inspektimit ndërtimor me të cilin ndalohet përdorimi i objektit në fjalë deri në eliminimin e mangësive dhe dëmtimeve të konstatuara, thonë nga Drejtoria.
Ekipi i shkollës për Situata Krizash vendosi në takimet e mbajtura që puna edukativo-arsimore të organizohet në objektin në Rravaniçka, të njohur si “shkolla e madhe”. Nxënësit e klasave të para dhe të dyta do të shpërndahen në objektin e “shkollës së madhe”, ku, për shkak të numrit të shtuar të nxënësve, mësimi do të organizohet në tre turne.
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