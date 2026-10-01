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Serbia

Stojanović: Serbia me Marrëveshjen e Ohrit u detyrua të mos ndjekë penalisht pjesëtarët e UÇK-së për krime lufte

Ish-drejtori i Agjencisë Ushtarake të Sigurisë (VBA), Momir Stojanović, deklaroi sot për agjencinë Beta se, ndërkohë që të dyshuarit për krime lufte nga radhët e UÇK-së lëvizin lirshëm nëpër Serbi, autoritetet në Prishtinë kanë arrestuar dhe dënuar me dënime shumëvjeçare burgu dhjetëra serbë.

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Momir Stojanović
Momir Stojanović, ish-drejtor i Agjencisë Ushtarake të Sigurisë (VBA) të Serbisë. (Foto: FoNet/Milica Vučković)

Ish-drejtori i Agjencisë Ushtarake të Sigurisë (VBA), Momir Stojanović, deklaroi sot për agjencinë Beta se autoritetet e Serbisë, me pranimin e Marrëveshjes së Ohrit, janë detyruar të mos ndjekin penalisht pjesëtarët e ashtuquajturës Ushtria Çlirimtare e Kosovës që kryen krime lufte ndaj popullsisë civile në vitet 1998 dhe 1999, siç njofton gazeta serbe Danas.

Stojanović i tha agjencisë Beta se, ndërkohë që pjesëtarët e UÇK-së të dyshuar për krime lufte lëvizin lirshëm nëpër Serbi, autoritetet në Prishtinë kanë arrestuar dhe dënuar me dënime shumëvjeçare burgu dhjetëra serbë.

“Në Marrëveshjen e Ohrit, të cilën më 18 mars 2023 e pranoi ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, shkruhet se Republika e Serbisë detyrohet t’u vërë institucioneve të Kosovës në dispozicion dokumentet dhe personat lidhur me ngjarjet e viteve 1998 dhe 1999. Në pikën vijuese shkruhet se Republika e Serbisë detyrohet të mos ndjekë penalisht persona nga Kosova lidhur me ngjarjet e asaj periudhe lufte”, tha Stojanović.

Si shembull, gazeta Danas kujton arrestimin e Osman Seljmanit më 1 korrik të këtij viti në pikën kufitare Mutivode nga Policia Kriminale — Shërbimi për Zbulimin e Krimeve të Luftës, së bashku me policinë e Leskovcit dhe policinë kufitare, nën dyshimin se në qershor 1999 në Prishtinë kishte marrë pjesë në vrasjen e çiftit serb Vladimir dhe Persa Stanisavljević. Policia serbe njoftoi atëherë se ekzistonte baza e dyshimit se Seljmani, më 14 qershor 1999, në lagjen Sofali të Prishtinës, së bashku me disa pjesëtarë të UÇK-së, me armë të ftohta dhe armë zjarri, “në mënyrë mizore dhe tinëzare” kishte vrarë çiftin Stanisavljević.

Seljmanit iu caktua fillimisht ndalimi policor deri në 48 orë, e më pas, me propozimin e Prokurorisë Publike për Krimet e Luftës, Gjykata e Lartë në Beograd — Dega për Krimet e Luftës i caktoi paraburgim deri në 30 ditë. Më 21 shtator, Seljmani u lirua nga paraburgimi pa asnjë shpjegim publik të institucioneve serbe të drejtësisë se mbi çfarë vendimi u lirua, e as nëse hetimi ndaj tij është ndërprerë. Familja e tij i kishte hedhur poshtë që nga dita e parë dyshimet, duke pretenduar se në kohën e vrasjes për të cilën e dyshonte prokuroria serbe ndodhej në Maqedoni.

BE-ja dhe autoritetet e Kosovës e kanë vlerësuar këtë dhe arrestimet e mëparshme të shqiptarëve të dyshuar për krime lufte si shkelje të detyrimeve që Beogradi ka marrë përsipër në dialog. Ministri i Drejtësisë, Nenad Vujić, nuk iu përgjigj pyetjeve të agjencisë Beta se pse Seljmani u lirua nga paraburgimi, nëse arrestimet e shqiptarëve të dyshuar për krime lufte përbëjnë shkelje të marrëveshjeve të arritura mes Beogradit dhe Prishtinës, dhe sa pjesëtarë të UÇK-së të dyshuar apo të dënuar për krime lufte ndodhen aktualisht në burgjet serbe.

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