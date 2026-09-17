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17 Sht 2026
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Mish

Saltimbocca alla romana — fesa viçi me proshutë, sherebelë dhe verë të bardhë

Pjata klasike romane: fesa të holla viçi të mbështjella me proshutë dhe sherebelë, të skuqura në gjalpë dhe të shuara me verë të bardhë — gati për 20 minuta.

· 2 min lexim

Saltimbocca alla romana është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës romane: e thjeshtë, elegante dhe plot shije. Fesat e holla të viçit mbështillen me proshutë dhe sherebelë të freskët, skuqen shpejt në gjalpë dhe shuhen me verë të bardhë, duke krijuar një salcë të artë e aromatike. E përkryer për një darkë të shpejtë, por me shije restoranti.

Përbërësit (për 4 porcione)

  • 8 fesa viçi të holla (rreth 600 g)
  • 8 feta proshutë
  • 8 gjethe sherebele të freskëta
  • 3 lugë gjelle miell
  • 60 g gjalpë
  • 1 lugë gjelle vaj ulliri
  • 120 ml verë e bardhë e thatë
  • Kripë dhe piper i zi i bluar rishtazi

Përgatitja

  1. Rrafshoni me rrahësin e mishit fesa të viçit, duke i vendosur mes dy letrave furre, derisa të jenë të holla.
  2. Vendosni mbi çdo fese një fetë proshutë dhe një gjethe sherebele; fiksojini me kruajtëse dhëmbësh.
  3. Mielloseni lehtë të dy anët e fesave.
  4. Nxehni gjalpin me vajin e ullirit në një tigan të madh; skuqni fesa 1–2 minuta në çdo anë, derisa të marrin një ngjyrë të artë. Hiqini dhe mbajini ngrohtë.
  5. Në të njëjtin tigan hidhni verën e bardhë dhe shkryeni mbetjet e skuqjes, duke e lënë salcën të trashet për 2 minuta.
  6. Ktheni fesa në tigan për 1 minutë, ujitini me salcë dhe shërbejini menjëherë.

Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 10 minuta. Porcione: 4.

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