“Resident Evil” i Zach Cregger pritet të thyejë rekordin e box office-it të franshizës: deri në 60 milionë dollarë në fundjavën e hapjes
Filmi me premierë nesër (18 shtator) po gjurmon drejt 40–50 milionë dollarësh në SHBA, dyfishin e rekordit të "Afterlife"-it (26.6 milionë, 2010).
Resident Evil-i i ri i regjisorit Zach Cregger, që del në kinema nesër, më 18 shtator, po projektohet të thyejë rekordin e box office-it të franshizës. Sipas të dhënave të publikuara nga Variety, filmi po gjurmon drejt një hapjeje prej 40 deri në 50 milionë dollarësh në kinematë amerikane, ndërsa disa shërbime të pavarura gjurmimi parashikojnë edhe afro 60 milionë dollarë në fundjavën e hapjes.
Nëse këto parashikime vërtetohen, filmi do të dyfishojë rekordin aktual të franshizës, i cili mbahet nga Resident Evil: Afterlife (2010), që u hap me 26.6 milionë dollarë në SHBA. Ky do të ishte një hap i rëndësishëm për një seri që ka ndërtuar ndër vite një bazë besnike fansash.
Me buxhet prodhimi prej rreth 75 milionë dollarësh, projekti vjen pas suksesit të madh të Cregger me horrorin Weapons, i cili fitoi mbi 270 milionë dollarë në mbarë botën me një buxhet prej vetëm 38 milionësh. Rezultati e ka shndërruar regjisorin në një nga emrat më të kërkuar të Hollywood-it për filmat horror.
Resident Evil është filmi i tetë i serisë kinematografike të frymëzuar nga lojërat e famshme të Capcom-it dhe përfaqëson një rihapje të franshizës, me një ton të përzier horror-komedi. Filmi pritet të debutojë më 18 shtator 2026 në kinema dhe në IMAX.
Burimi: SuperHeroHype
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