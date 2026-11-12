Investitorët frikësohen se bumi i inteligjencës artificiale ka nevojë për Huang-un: Nvidia bie, prodhuesit kinezë të GPU-ve kërcejnë rreth 10%
Tregjet ndëshkuan të enjten aksionet e Nvidia-s dhe të klientëve të saj, ndërsa shtynë lart rivalët Broadcom dhe AMD, siç njofton Reuters, në një reagim të drejtpërdrejtë ndaj pasigurisë që ka përfshirë gjigantin e çipave. Aksionet e Nvidia-s ranë rreth 8% pas mbylljes së tregut, ndërsa kontratat e së ardhmes të Nasdaq 100 ranë gati 1% në sesionin aziatik.
Në të njëjtën kohë, prodhuesit kryesorë kinezë të GPU-ve — Moore Threads, MetaX dhe Cambricon — kërcejnë të tre rreth 10% të enjten, ndërsa trazirat te Nvidia rritën pritshmëritë se furnizuesit vendas mund të fitojnë pjesë tregu. Edhe prodhues të tjerë aziatikë çipash ranë, në një ditë kur investitorët rishikuan ekspozimin e tyre ndaj zinxhirit të furnizimit të inteligjencës artificiale.
CoreWeave, operatori i qendrave të të dhënave i mbështetur nga Nvidia, ra më shumë se 6% pas mbylljes së tregut, pasi kishte kërcejnë të mërkurën pas rezultateve të mira. Firma koreane e internetit Naver, ku Nvidia mori 1 miliard dollarë pjesë duke financuar zgjerimin e një qendre të të dhënave, ra gati 6%.
Në thelb të frikës së investitorëve qëndron strategjia e financimit të qendrave të të dhënave: nëse Nvidia nën një drejtues tjetër tërhiqet nga kjo strategji, bumi i inteligjencës artificiale mund të humbasë vrullin. Bordi i kompanisë u mblodh për të vendosur për të ardhmen e drejtuesit ekzekutiv Jensen Huang. Nvidia renditi 164.5 miliardë dollarë angazhime financiare në raportin e fundit të fitimeve, përfshirë një detyrim të kufizuar në 105 miliardë dollarë për qendrën e të dhënave të OpenAI në Ohio dhe garanci qiraje e kapaciteti mbi 50 miliardë dollarë.
Jun Bei Liu, nga Ten Cap në Sydney, tha se Huang është “fytyra e Nvidia-s” dhe frika është se “muzika mund të ndalet”. Shay Boloor, nga Futurum Equities, u shpreh se të ardhurat e 12-18 muajve të ardhshëm nuk zhduken nëse Huang largohet, por shqetësimi më i madh është dekada e ardhshme dhe vizioni strategjik. Ndërsa Anna Wu, nga Floodlines Research, theksoi se aseti thelbësor i Nvidia-s janë GPU-të e përparuara, pa zëvendësues real — tregtia e AI mbështetet te ajo kërkesë, jo te një individ.
Javën e ardhshme kompania raporton fitimet dhe vëmendja do të jetë te lidershipi, strategjia dhe nëse parashikimi i shitjeve, i formuar nën Huang-un, qëndron edhe nën një pasardhës të mundshëm.
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