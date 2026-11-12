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Film

Lionsgate blen paraprakisht «Wet» të Alma Har’el: Rebecca Ferguson, Javier Bardem dhe Rosalía në kastin e filmit

Lionsgate ka siguruar të drejtat e shpërndarjes për Amerikën e Veriut dhe Mbretërinë e Bashkuar për filmin e ri të Alma Har'el, i përshkruar si një aventurë joshëse në det të hapur; xhirimet nisin në Republikën Dominikane në vitin 2027.

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Lionsgate blen paraprakisht «Wet» të Alma Har’el: Rebecca Ferguson, Javier Bardem dhe Rosalía në kastin e filmit

Lionsgate bleu të mërkurën të drejtat e shpërndarjes për Amerikën e Veriut dhe Mbretërinë e Bashkuar për filmin «Wet» të regjisores Alma Har’el, nga Fifth Season dhe 193, një kompani e Legendary, siç njofton TheWrap. Sipas TheWrap, Deadline e raportoi lajmin i pari.

Në kastin e filmit janë Connor Storrie, i njohur nga «Heated Rivalry», Rebecca Ferguson, e njohur nga «Dune», fituesi i Oscar-it Javier Bardem, Odessa A’zion, e njohur nga «Marty Supreme», këngëtarja Rosalía dhe Lukas Haas, i njohur nga «Spider-Noir». Skenari është shkruar nga Har’el dhe Christian Stangeby. Detajet e historisë mbahen sekret, ndërsa filmi përshkruhet si një aventurë e egër joshëse në det të hapur.

Prodhimi pritet të nisë në Republikën Dominikane në vitin 2027, pra Lionsgate e blen filmin paraprakisht, përpara xhirimeve.

Adam Fogelson, kryetar i Lionsgate Motion Picture Group, tha se skenari dhe paketa e «Wet» janë “të pamohueshme”. Har’el tha se është mirënjohëse që Lionsgate pranoi një film që “refuzon të sillet mirë” (refuses to behave).

Har’el njihet për filmin «Honey Boy» (2019) dhe dokumentarin «Bombay Beach» (2011).

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