Sulm izraelit në spitalin Nasser në Gaza, 6 të vrarë dhe 20 të plagosur
Të paktën 6 persona, mes tyre kirurgu Rezik Abushira, u vranë dhe 20 u plagosën në sulmin ajror ndaj spitalit në Khan Younis; ushtria izraelite thotë se shënjestroi drejtues të Hamasit, ndërsa Hamasi e quan krim lufte.
Një sulm ajror izraelit goditi herët të enjten një ndërtesë të spitalit Nasser në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës, duke vrarë të paktën 6 persona dhe duke plagosur 20 të tjerë, siç njofton Shqiptarja.com. Mes viktimave është edhe kirurgu Rezik Abushira.
Sipas zëdhënësit të Mbrojtjes Civile të Gazës, Mahmoud Basal, sulmi goditi repartin e kirurgjisë së spitalit dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme. Të plagosurit u transportuan me barela nëpër korridore të mbuluara me rrënoja.
Ushtria izraelite deklaroi se shënjestroi një drejtues të lartë të Hamasit dhe anëtarë të tjerë të krahut të armatosur të grupit që vepronin brenda spitalit, duke akuzuar Hamasin se e përdorte kompleksin spitalor si qendër komande — për ruajtjen e armëve, dhoma komande dhe kontrolli, pika vëzhgimi dhe strehim për luftëtarët.
Një zëdhënës i Hamasit e dënoi sulmin si krim të vërtetë lufte. Hamasi thotë se mbetet i angazhuar ndaj armëpushimit të arritur një vit më parë dhe akuzon Izraelin se po përpiqet ta minojë marrëveshjen, ndërsa Izraeli pretendon se Hamasi po përpiqet të riorganizohet dhe të rindërtojë arsenalin e tij ushtarak.
Sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës, të paktën 1.600 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite që nga marrëveshja e armëpushimit — periudhë në të cilën Izraeli thotë se 4 ushtarë të tij u vranë — ndërsa numri i përgjithshëm i të vdekurve që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor 2023 ka kaluar 74.000. Izraeli e nisi atë ofensivë pas sulmit të Hamasit në Izraelin jugor, në të cilin, sipas autoriteteve izraelite, u vranë rreth 1.200 persona.
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