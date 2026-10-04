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Konflikti SHBA - Iran

Iraku dhe Turqia diskutojnë rritjen e eksporteve të naftës përmes tubacionit Kirkuk-Ceyhan

Ministrat e naftës së dy vendeve zhvilluan bisedime "shumë produktive" për rritjen e kapaciteteve të eksportit, teksa Bagdadi kërkon rrugë alternative për daljen e naftës pas mbylljes faktike të Ngushticës së Hormuzit.

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Iraku dhe Turqia kanë diskutuar rritjen e kapaciteteve të eksportit të naftës përmes tubacionit Kirkuk-Ceyhan, teksa mbyllja faktike e Ngushticës së Hormuzit e ka detyruar Bagdadin të kërkojë rrugë alternative për daljen e naftës së tij. Ministri i naftës së Irakut, Basim al-Abadi, u takua me homologun e tij turk, Alparslan Bayraktar, në një takim që të dy palët e përshkruan si “shumë produktiv”, siç njofton Al Jazeera.

Në takimin u diskutua “rritja e kapaciteteve të eksportit përmes Ceyhan-it”, portit turk në Mesdhe ku përfundon tubacioni i naftës nga Kirkuku i Irakut. Takimi vjen pasi Ankara dhe Bagdadi nënshkruan në gusht një marrëveshje njëvjeçare për të mbajtur rrjedhjen e naftës së papërpunuar përmes këtij tubacioni, i cili shtrihet nga veriu i Irakut drejt bregdetit turk.

Mbyllja faktike e Hormuzit nga Irani e ka vënë Bagdadin në kërkim urgjent të rrugëve alternative të eksportit, pasi ngushtica është arteria kryesore përmes së cilës Iraku eksporton pjesën më të madhe të naftës së tij. Zhvillimi nënvizon efektet rajonale në zgjerim të luftës shtatëmujore SHBA–Iran, e cila ka prishur rrjedhat tradicionale të energjisë në Gjirin Persik.

Bisedimet irakiano-turke ndodhin në një moment kur Teherani kërkon heqjen e sanksioneve amerikane si kusht për rihapjen e Hormuzit, ndërsa Uashingtoni vazhdon të përqendrohet te dosja bërthamore iraniane — një hendek që, sipas zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme iraniane Esmaeil Baghaei, po mban pezull procesin e paqes.

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