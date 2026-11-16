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Konflikti SHBA - Iran

Arabia Saudite ndryshon komandën e luftës kundër Huthi-ve: hiqet komandanti i Forcave të Përbashkëta, komanda i kalon shefit të shtabit al-Ruwaili

Mbreti Salman hoqi me dekret mbretëror gjeneralin Fahd al-Salman nga komanda e Forcave të Përbashkëta dhe e emëroi këshilltar për çështjet ushtarake pranë ministrit të Mbrojtjes. Komanda i kalon shefit të Shtabit të Përgjithshëm, gjeneralit Fayyad al-Ruwaili, i cili do ta mbajë njëkohësisht edhe postin aktual.

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Arabia Saudite ndryshon komandën e luftës kundër Huthi-ve: hiqet komandanti i Forcave të Përbashkëta, komanda i kalon shefit të shtabit al-Ruwaili
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Arabisë Saudite, gjenerali Fayyad al-Ruwaili (Foto: Wikimedia Commons)

Arabia Saudite ka ndryshuar komandën e forcave që luftojnë kundër Huthi-ve në Jemen. Me dekret mbretëror, Mbreti Salman bin Abdulaziz hoqi gjenerallejtënant Fahd al-Salmanin nga posti i komandantit të Forcave të Përbashkëta dhe e emëroi këshilltar për çështjet ushtarake pranë ministrit të Mbrojtjes, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë shtetërore saudite të lajmeve SPA.

Komanda e Forcave të Përbashkëta i kalon gjeneralit Fayyad al-Ruwaili, shefit të Shtabit të Përgjithshëm të forcave të armatosura saudite, i cili do ta ushtrojë detyrën e re krahas postit aktual. Al-Ruwaili e mban postin e shefit të shtabit që nga viti 2018. Emërimi u konfirmua edhe nga Arab News, sipas të cilit dekreti mbretëror u shpall të hënën.

Forcat e Përbashkëta drejtojnë koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Huthi-ve në Jemen. Ndryshimi në komandë vjen ndërsa grupi i mbështetur nga Irani vazhdon sulmet ndaj mbretërisë: po sot, koalicioni njoftoi se kishte rrëzuar dy dronë të Huthi-ve të nisur drejt rajoneve të Mekës dhe Riadit, sulme që vazhdojnë të prishin fluturimet dhe furnizimet me naftë.

Riorganizimi i komandës është sinjali më i qartë se Riadi po e ristrukturon drejtimin e luftës në një moment kur përplasja me Huthi-t dhe Irani ka vënë nën presion sigurinë e mbretërisë dhe eksportet e saj të naftës, burimin kryesor të të ardhurave të vendit eksportues më të madh të naftës në botë.

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