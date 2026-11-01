Irani dërgon në IMO prova të sulmeve SHBA–Izrael ndaj infrastrukturës detare, për sesionin e Londrës 2–6 nëntor
Irani ka dorëzuar në Organizatën Ndërkombëtare Detare (IMO) dokumente dhe prova fotografike të sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj infrastrukturës së tij detare, siç njofton Al Jazeera, duke iu referuar raportimit të agjencisë iraniane IRNA.
Sipas Teheranit, provat u qarkulluan zyrtarisht te shtetet anëtare të IMO-s për shqyrtim nën pikën 11 të rendit të ditës, të titulluar “Mbrojtja e korridoreve jetike të lundrimit”. Çështja do të shqyrtohet në sesionin e këshillit të organizatës që mbahet në Londër nga 2 deri më 6 nëntor.
Irani thotë se sulmet ndaj infrastrukturës detare kërcënojnë sigurinë e lundrimit ndërkombëtar dhe të vetë detarëve. Dëmtimi i sistemeve të kontrollit të trafikut detar, sipas tij, rrit rrezikun e aksidenteve në det.
Teherani shton se shkatërrimi i objekteve të shpëtimit minon aftësinë për reagim emergjent në rast incidentesh. Dorëzimi në IMO është hapi më i fundit diplomatik i Iranit për ta çuar çështjen e sulmeve ndaj infrastrukturës së tij detare përpara organizatave ndërkombëtare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.