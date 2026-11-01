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Konflikti SHBA - Iran

Irani dërgon në IMO prova të sulmeve SHBA–Izrael ndaj infrastrukturës detare, për sesionin e Londrës 2–6 nëntor

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GULF OF OMAN (Dec. 2, 2020) The U.S. Coast Guard cutter USCGC Aquidneck (WPB 1309) transits the Strait of Hormuz, Dec. 2, 2020. Squall is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations in support of naval operations to ensure maritime stability and security in the Central Region, connecting the Mediterranean and Pacific through the western Indian Ocean and three critical chokepoints to the free flow of global commerce. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Indra Beaufort)

Irani ka dorëzuar në Organizatën Ndërkombëtare Detare (IMO) dokumente dhe prova fotografike të sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj infrastrukturës së tij detare, siç njofton Al Jazeera, duke iu referuar raportimit të agjencisë iraniane IRNA.

Sipas Teheranit, provat u qarkulluan zyrtarisht te shtetet anëtare të IMO-s për shqyrtim nën pikën 11 të rendit të ditës, të titulluar “Mbrojtja e korridoreve jetike të lundrimit”. Çështja do të shqyrtohet në sesionin e këshillit të organizatës që mbahet në Londër nga 2 deri më 6 nëntor.

Irani thotë se sulmet ndaj infrastrukturës detare kërcënojnë sigurinë e lundrimit ndërkombëtar dhe të vetë detarëve. Dëmtimi i sistemeve të kontrollit të trafikut detar, sipas tij, rrit rrezikun e aksidenteve në det.

Teherani shton se shkatërrimi i objekteve të shpëtimit minon aftësinë për reagim emergjent në rast incidentesh. Dorëzimi në IMO është hapi më i fundit diplomatik i Iranit për ta çuar çështjen e sulmeve ndaj infrastrukturës së tij detare përpara organizatave ndërkombëtare.

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