Zyrtari amerikan Blome: Irani nuk mund të marrë peng ekonominë globale, dora e negociatave mbetet e shtrirë
Shtetet e Bashkuara i kanë shtrirë dorën e negociatave Iranit, por janë të përgatitura të shkojnë në drejtimin e kundërt nëse Ngushtica e Hormuzit nuk kthehet në normalitet, tha të dielën zyrtari i Departamentit të Shtetit Donald Blome, siç njofton Al Jazeera.
Blome, ndihmëssekretar i Shtetit për Çështjet e Lindjes së Afërt, foli në Dialogun e Manamasë, forumin e sigurisë që mbahet në Bahrein. “Dora e negociatave është shtrirë dhe ato kanale kanë vazhduar të jenë të hapura dhe aktive”, tha ai.
“Në të njëjtën kohë, ne kemi qenë gjithashtu të përgatitur të shkojmë në një drejtim tjetër. Thjesht nuk mund të lejojmë që Irani ta marrë peng këtë rajon dhe ekonominë globale”, shtoi zyrtari amerikan.
Deklarata vjen ndërsa negociatorët iranianë vazhdojnë në Doha bisedimet me ndërmjetësit katarikë dhe ndërsa Uashingtoni nuk e ka përjashtuar rifillimin e sulmeve pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit. Hormuzi, korridori jetik i naftës dhe gazit, mbetet pika qendrore e përplasjes mes dy palëve.
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