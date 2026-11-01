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Konflikti SHBA - Iran

Zyrtari amerikan Blome: Irani nuk mund të marrë peng ekonominë globale, dora e negociatave mbetet e shtrirë

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GULF OF OMAN (Dec. 2, 2020) The U.S. Coast Guard cutter USCGC Aquidneck (WPB 1309) transits the Strait of Hormuz, Dec. 2, 2020. Squall is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations in support of naval operations to ensure maritime stability and security in the Central Region, connecting the Mediterranean and Pacific through the western Indian Ocean and three critical chokepoints to the free flow of global commerce. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Indra Beaufort)

Shtetet e Bashkuara i kanë shtrirë dorën e negociatave Iranit, por janë të përgatitura të shkojnë në drejtimin e kundërt nëse Ngushtica e Hormuzit nuk kthehet në normalitet, tha të dielën zyrtari i Departamentit të Shtetit Donald Blome, siç njofton Al Jazeera.

Blome, ndihmëssekretar i Shtetit për Çështjet e Lindjes së Afërt, foli në Dialogun e Manamasë, forumin e sigurisë që mbahet në Bahrein. “Dora e negociatave është shtrirë dhe ato kanale kanë vazhduar të jenë të hapura dhe aktive”, tha ai.

“Në të njëjtën kohë, ne kemi qenë gjithashtu të përgatitur të shkojmë në një drejtim tjetër. Thjesht nuk mund të lejojmë që Irani ta marrë peng këtë rajon dhe ekonominë globale”, shtoi zyrtari amerikan.

Deklarata vjen ndërsa negociatorët iranianë vazhdojnë në Doha bisedimet me ndërmjetësit katarikë dhe ndërsa Uashingtoni nuk e ka përjashtuar rifillimin e sulmeve pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit. Hormuzi, korridori jetik i naftës dhe gazit, mbetet pika qendrore e përplasjes mes dy palëve.

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