☁️
Tiranë 17°C · Vranët 01 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
₿ CRYPTO
BTC $77,943 ▲ +0.45% ETH $2,267 ▲ +0.62% XRP $1.2518 ▲ +0.04% SOL $94.9100 ▼ -1.33%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
01 Nën 2026
Breaking
I shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasjen e shqiptarit në Selanik, arrestohet në Greqi 26-vjeçari “Rritje taksash e më shumë varfëri”, Berisha kundër paketës fiskale, flet për largimin e demokratëve nga protesta Gërvalla reagon sërish për rastin e Arlinda Zekajt: Prokuroria ishte informuar për kërcënimet që nga 10 korriku Spajiq: Do të tregojmë kush i mbrojti interesat shtetërore dhe kush u përpoq ta destabilizojë Malin e Zi Katari dënon sulmin ndaj cisternës së gazit të lëngshëm: akt i rrezikshëm, rezervojmë të drejtën e reagimit
Menu
Kosova

Letra tjetër tronditëse e Arlindës, Osmani drejton kritika ndaj sistemit gjyqësor

· 2 min lexim

Ish-presidentja dhe deputetja aktuale e LDK-së, Vjosa Osmani, ka reaguar pas publikimit të një letre tjetër të Arlinda Zekajt, e cila para se të vritej kishte kërkuar ndihmë dhe mbrojtje nga institucionet e drejtësisë.

Osmani, përmes një postimi në Facebook, ka vënë në pah fjalinë e Arlindës drejtuar gjyqtarit Migjen Kastrati: “Për ju është rutinë, për mua është jetë”.

Ajo e ka cilësuar këtë fjali si një aktakuzë të rëndë ndaj një sistemi që, sipas saj, kishte për detyrë ta mbronte gruan, por nuk arriti ta dëgjonte në kohë.

“Një grua dhe një nënë nuk duhet të ketë nevojë të lutet për të drejtën për të jetuar. Nuk duhet të ketë nevojë të përgjërohet që fëmijët e saj të jenë të sigurt”, ka shkruar Osmani.

Deputetja ka kritikuar edhe sistemin gjyqësor, duke theksuar se deri më tani nuk janë ndërmarrë masa ndaj gjyqtarëve që, sipas saj, kanë treguar neglizhencë në trajtimin e rastit.

Reagimi i Osmanit vjen pasi sot është publikuar një letër tjetër e Arlinda Zekajt, e datës 7 shtator 2026, drejtuar gjyqtarit Migjen Kastrati, në të cilën ajo kërkonte caktimin e urdhrit mbrojtës dhe zgjidhjen e çështjes së kujdestarisë së fëmijës së saj.

Arlinda Zekaj u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës, ndërsa rasti ka nxitur reagime të shumta dhe kërkesa për përgjegjësi institucionale lidhur me trajtimin e kërkesave të saj për mbrojtje. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu