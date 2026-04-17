Irani hap Ngushticën e Hormuzit gjatë armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit
Irani deklaroi të premten se Ngushtica strategjike e Hormuzit është plotësisht e hapur për trafikun tregtar gjatë periudhës së armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit. Lajmi u bë publik nga ministri i Jashtëm iranian, Seyed Abbas Araghchi, i cili theksoi se anijet tregtare mund të kalojnë lirshëm, por duke respektuar një korridor të koordinuar të përcaktuar nga autoritetet detare iraniane.
Ky zhvillim vjen pas marrëveshjes për një armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, i cili hyri në fuqi të enjten në mbrëmje. Fushata ushtarake e Izraelit kundër grupit militant Hezbollah, një aleat i afërt i Iranit, ka qenë një nga pikat kryesore të tensionit në negociatat midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Presidenti amerikan Donald Trump reagoi duke falënderuar Iranin për hapjen e ngushticës, por njëkohësisht theksoi se bllokada detare e SHBA ndaj porteve iraniane do të mbetet në fuqi deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare me Teheranin.
Hapja e kësaj rruge detare pati ndikim të menjëhershëm në tregjet globale, ku çmimet e naftës ranë me më shumë se 10%, duke zbritur nën 90 dollarë për fuçi. Para konfliktit, rreth 20% e furnizimit global me naftë kalonte përmes Ngushticës së Hormuzit, duke e bërë atë një nga pikat më kritike për ekonominë botërore. Mbyllja e saj kishte shkaktuar një ndërprerje të madhe në furnizimin global me energji.
Megjithatë, tensionet mbeten të larta. Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, akuzoi Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit, duke pretenduar se Uashingtoni ka lejuar vazhdimin e operacioneve izraelite në Liban.
Në praktikë, ngushtica kishte mbetur pothuajse e mbyllur gjatë periudhës së armëpushimit mes SHBA dhe Iranit, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kushtet e marrëveshjes. Vetëm një numër i kufizuar anijesh tregtare kishte kaluar çdo ditë.
Ndërkohë, përpjekjet diplomatike për një zgjidhje afatgjatë nuk kanë dhënë ende rezultat. Negociatat e fundit mes nënpresidentit amerikan JD Vance dhe Ghalibaf në Pakistan përfunduan pa marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit mes SHBA dhe Iranit. Megjithatë, pritet që një raund i ri bisedimesh të zhvillohet sërish këtë fundjavë në Pakistan, në një përpjekje për të ulur tensionet dhe për të arritur një marrëveshje më të qëndrueshme.
