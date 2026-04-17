Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 17 April 2026
S&P 500 7,146 ▲1.49%
DOW 49,707 ▲2.32%
NASDAQ 24,511 ▲1.7%
NAFTA 81.54 ▼10.56%
ARI 4,894 ▲1.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,060 ▲ +5.01% ETH $2,460 ▲ +5.94% XRP $1.4945 ▲ +5.01% SOL $90.2000 ▲ +4.53%
17 Apr 2026
Breaking
PD ka njoftuar 3 orë protestë, policia zbret në terren 1500 efektivë Nuk hesht përballë modelit të frikësimit Irani hap Ngushticën e Hormuzit gjatë armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit Një Claude Monet shitet për 12 milionë dollarë Një tanker me naftë anashkalon Ngushticën e Hormuzit përmes Detit të Kuq
Menu
Bota

Irani hap Ngushticën e Hormuzit gjatë armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit

· 3 min lexim
Ministri i Jashtëm iranian, Seyed Abbas Araghchi

Irani deklaroi të premten se Ngushtica strategjike e Hormuzit është plotësisht e hapur për trafikun tregtar gjatë periudhës së armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit. Lajmi u bë publik nga ministri i Jashtëm iranian, Seyed Abbas Araghchi, i cili theksoi se anijet tregtare mund të kalojnë lirshëm, por duke respektuar një korridor të koordinuar të përcaktuar nga autoritetet detare iraniane.

Ky zhvillim vjen pas marrëveshjes për një armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, i cili hyri në fuqi të enjten në mbrëmje. Fushata ushtarake e Izraelit kundër grupit militant Hezbollah, një aleat i afërt i Iranit, ka qenë një nga pikat kryesore të tensionit në negociatat midis Uashingtonit dhe Teheranit.

Presidenti amerikan Donald Trump reagoi duke falënderuar Iranin për hapjen e ngushticës, por njëkohësisht theksoi se bllokada detare e SHBA ndaj porteve iraniane do të mbetet në fuqi deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare me Teheranin.

Hapja e kësaj rruge detare pati ndikim të menjëhershëm në tregjet globale, ku çmimet e naftës ranë me më shumë se 10%, duke zbritur nën 90 dollarë për fuçi. Para konfliktit, rreth 20% e furnizimit global me naftë kalonte përmes Ngushticës së Hormuzit, duke e bërë atë një nga pikat më kritike për ekonominë botërore. Mbyllja e saj kishte shkaktuar një ndërprerje të madhe në furnizimin global me energji.

Megjithatë, tensionet mbeten të larta. Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, akuzoi Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit, duke pretenduar se Uashingtoni ka lejuar vazhdimin e operacioneve izraelite në Liban.

Në praktikë, ngushtica kishte mbetur pothuajse e mbyllur gjatë periudhës së armëpushimit mes SHBA dhe Iranit, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kushtet e marrëveshjes. Vetëm një numër i kufizuar anijesh tregtare kishte kaluar çdo ditë.

Ndërkohë, përpjekjet diplomatike për një zgjidhje afatgjatë nuk kanë dhënë ende rezultat. Negociatat e fundit mes nënpresidentit amerikan JD Vance dhe Ghalibaf në Pakistan përfunduan pa marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit mes SHBA dhe Iranit. Megjithatë, pritet që një raund i ri bisedimesh të zhvillohet sërish këtë fundjavë në Pakistan, në një përpjekje për të ulur tensionet dhe për të arritur një marrëveshje më të qëndrueshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

