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11 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Irani kërkon drejtësi klimatike: sulmet SHBA–Izrael ndaj objekteve petrokimike lanë 904 tonë grimca në Asaluyeh

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Irani i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të adresojë “padrejtësinë klimatike” të shkaktuar nga sulmet SHBA–Izrael ndaj objekteve të magazinimit të karburanteve dhe impianteve petrokimike këtë vit, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë iraniane të lajmeve IRNA.

Kompleks petrokimik iranian
Kompleks petrokimik iranian — foto ilustruese

Kreu i Departamentit të Mjedisit të Iranit, Shina Ansari, duke folur në një konferencë për ekocidin në Teheran, tha se rreth 40 për qind e ndotjes mjedisore në vend shkaktohet nga konflikti i armatosur dhe luftërat. Sipas saj, vetëm sulmet ndaj Asaluyeh-t lëshuan rreth 904 tonë grimca — duke e bërë atë një nga qytetet më të ndotura në botë.

Asaluyeh, në bregun jugor të Iranit, është zemra e industrisë petrokimike dhe të gazit natyror të vendit, me disa impiante të mëdha petrokimike. Ansari theksoi se shkatërrimi i infrastrukturës energjetike nuk kërcënon vetëm shëndetin publik, por minon edhe luftën globale kundër ndryshimeve klimatike, dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të luajë një rol aktiv dhe të mbajë përgjegjës autorët.

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