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11 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Shtatë sulme ajrore raportohen në veri të kryeqytetit jemenas Sanaa

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Shtatë sulme ajrore janë raportuar në rrethin Harf Sufyan të provincës Amran, në veri të kryeqytetit jemenas Sanaa që kontrollohet nga Huthi-t, siç njofton Al Jazeera, duke cituar mediat e lidhura me grupin e armatosur.

Shkatërrim nga sulmet ajrore në Jemen
Shkatërrim nga sulmet ajrore në Jemen — foto ilustruese

Ende nuk ka detaje për pasojat e sulmeve dhe as se kush i kreu ato. Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit dhe koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kanë shtuar javët e fundit fushatën ajrore kundër pozicioneve të Huthi-t, në kuadër të operacionit të quajtur “Agimi i Jemenit”.

Sulmet vijnë në kulmin e përshkallëzimit pas goditjes së aeroportit ndërkombëtar “King Khalid” në Riad, ku të paktën 12 persona u vranë — sulm për të cilin koalicioni saudit fajëson Huthi-t e mbështetur nga Irani dhe e cilëson “krim lufte”.

Huthi-t paralajmëruan sot të gjitha linjat ajrore të mos përdorin aeroportet saudite, duke i cilësuar ato “të pasigurta”, ndërsa Riadi është zotuar për hakmarrje “me vendosmëri”.

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