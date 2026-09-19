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Konflikti SHBA - Iran

Irani miraton ligjin për kontrollin e të dhënave përmes Hormuzit: kabllot dhe telekomunikacionet nën rregulloret iraniane

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Ngushtica e Hormuzit në një pamje satelitore.

Një komision i posaçëm zyrtarësh të lartë iranianë ka miratuar një dispozitë ligjore sipas së cilës kalimi i të dhënave përmes kabllove dhe infrastrukturës së telekomunikacionit në Ngushticën e Hormuzit duhet të jetë në përputhje me rregulloret iraniane, raporton agjencia gjysmë-zyrtare iraniane Mehr.

Komisioni përbëhej nga zyrtarë të Ministrisë së Zbulimit, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimeve.

Dispozita, e njohur zyrtarisht si Neni 10, do të mbulojë edhe forma të tjera të pajisjeve të komunikimit të të dhënave, përfshirë kullat e telekomunikacionit, stacionet e komunikimit satelitor dhe pikat e shkëmbimit të internetit.

Detajet e sakta të legjislacionit pritet të përcaktohen në një seri rregulloresh. Vendimi zgjeron fushën e kontrollit iranian mbi ngushticën strategjike, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës detare botërore, në një kohë kur tensionet rreth lundrimit në Hormuz mbeten të larta.

Burimi: Al Jazeera

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