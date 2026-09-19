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Konflikti SHBA - Iran

Valë sulmesh ajrore izraelite në Libanin jugor: goditet Sarbini, shkatërrohet një shtëpi mes Haddathës dhe Harisit

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Sulm ajror izraelit në Liban — foto ilustruese.

Avionët luftarakë izraelitë kryen pasditen e së shtunës një sulm ajror në periferi të qytetit Sarbin, pranë pjesës veriore të lumit Litani të pushtuar, raporton Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.

Pak më parë, avionët luftarakë kryen një sulm të rëndë mes Haddathës dhe Harisit në Libanin jugor, duke shënjestruar dhe shkatërruar plotësisht një shtëpi, sipas së njëjtës agjenci. Sulmi përkoi me granatimin e artilerisë izraelite në periferi të Haddathës.

Sulmet vijnë mes një vale të intensifikuar sulmesh izraelite në jug të Libanit gjatë ditëve të fundit. Izraeli i ka intensifikuar sulmet në Libanin jugor gjatë javëve të fundit, në atë që analistët e shohin si përpjekje për të ushtruar presion ndaj Hezbollahut për çarmatimin.

Burimi: Al Jazeera

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