Teherani: kushtet për t’i dhënë fund luftës i janë dërguar SHBA-së përmes Katarit — Rezaei për Al Jazeera-n
Irani i ka dërguar Shteteve të Bashkuara kushtet e tij për t’i dhënë fund luftës përmes Katarit, tha sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, në një intervistë për Al Jazeera-n.
Rezaei përsëriti kushtet: fundin e luftës në të gjitha frontet, lirimin e aseteve të ngrira iraniane dhe fundin e sanksioneve. Ai tha se kushtet i janë komunikuar Uashingtonit përmes ndërmjetësit katariot dhe se konsultimet me ndërmjetësit katariot dhe pakistanezë po vazhdojnë.
Sipas tij, Irani kërkon gjithashtu fundin e luftës mes Arabisë Saudite dhe Huthi-t të Jemenit, dhe se është në interesin e Uashingtonit t’i pranojë kushtet e Iranit.
Rezaei tha se Irani është bindur për nevojën e ndryshimit të strategjisë ndaj Uashingtonit pas tërheqjes së SHBA-së nga memorandumi i mirëkuptimit; vlerësimet e presidentit amerikan për Iranin janë të gabuara dhe lufta u nxit nga Netanyahu, shtoi ai. Irani i njeh dobësitë ushtarake të SHBA-së dhe është më i përgatitur se kurrë për t’iu kundërpërgjigjur sulmeve ajrore — së fundmi testoi një raketë kundër-anije pranë një aeroplanmbajtëseje amerikane.
Irani është serioz për mbrojtjen, tha Rezaei, dhe nëse sulmohet, do të godasë bazat amerikane dhe interesat e Uashingtonit në rajon me forcë më të madhe.
Burimi: Al Jazeera
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