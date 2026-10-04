Irani mirëpret daljen e forcave amerikane nga Iraku dhe kërkon që Uashingtoni të mbajë përgjegjësi
Ministria e Jashtme e Iranit përgëzoi të shtunën qeverinë dhe popullin e Irakut për daljen e forcave amerikane dhe të forcave të tjera të huaja nga vendi, duke e quajtur tërheqjen “hap shumë të rëndësishëm dhe të nevojshëm” drejt forcimit të sovranitetit, integritetit territorial dhe pavarësisë së Irakut, siç njofton Al Jazeera.
Deklarata u publikua në kanalin e ministrisë në Telegram dhe akuzon Shtetet e Bashkuara se kanë shkaktuar “pasoja të pariparueshme” për Irakun dhe rajonin që nga pushtimi i vitit 2003, i cili sipas Teheranit u nis me pretekstin e rremë të “armëve të shkatërrimit në masë”.
Ministria përmendi vrasjen e më shumë se një milion irakianëve, dëme prej qindra miliarda dollarësh, abuzimet në burgun e Abu Ghraib-it dhe ngritjen e ISIS-it, duke kërkuar që qeveria amerikane të mbajë përgjegjësi për krimet e kryera gjatë okupimit.
Deklarata i bëri gjithashtu nderime komandantit të milicisë irakiane Abu Mahdi al-Muhandis dhe gjeneralit iranian Qassem Soleimani, të vrarë në një sulm amerikan në Bagdad në vitin 2020.
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