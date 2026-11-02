IRGC thotë se rrëzoi dron amerikan pranë Hormuzit, CENTCOM e mohon: droni u rrëzua për defekt teknik
Garda Revolucionare iraniane pretendon se rrëzoi të hënën në mbrëmje një dron amerikan pranë Ngushticës së Hormuzit me një sistem të ri të mbrojtjes ajrore, ndërsa Komanda Qendrore amerikane thotë se droni bëri ulje të detyruar në ujërat ndërkombëtare për shkak të një defekti teknik.
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) pretendoi të hënën në mbrëmje se rrëzoi një dron amerikan pranë Ngushticës së Hormuzit me një sistem të ri të avancuar të mbrojtjes ajrore, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë iraniane Fars. Sipas versionit iranian, droni u godit ndërsa fluturonte pranë zonës së ngushticës, në një tjetër episod të përplasjeve të vazhdueshme mes dy palëve mbi kontrollin e rrugës detare.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) e kundërshtoi menjëherë pretendimin. Sipas Al Jazeera-s, CENTCOM tha se një dron amerikan bëri ulje të detyruar në ujërat ndërkombëtare për shkak të një defekti teknik dhe se ai nuk u rrëzua nga mbrojtja ajrore iraniane. Pra, vetë rrëzimi i dronit nuk mohohet nga pala amerikane, por shkaku i tij mbetet i diskutuar mes dy versioneve krejt të kundërta.
Më vonë gjatë mbrëmjes, IRGC, gjithmonë përmes Fars-it, e zgjeroi pretendimin: sipas saj, dy dronë amerikanë zbulimi u rrëzuan pranë ishullit Qeshm, në Ngushticën e Hormuzit, me sisteme të mbrojtjes ajrore të projektuara në vend. Për këtë pretendim të dytë, siç thekson Al Jazeera, Garda nuk paraqiti prova dhe nuk pati konfirmim amerikan.
Ngushtica e Hormuzit, nga e cila kalon rreth një e pesta e naftës dhe e gazit të lëngshëm botëror, mbetet epiqendra e luftës tetëmujore mes SHBA-së dhe Iranit. Pretendimet për dronë të rrëzuar janë përsëritur disa herë gjatë javëve të fundit, me Teheranin që shpall rrëzime dhe Uashingtonin që i mohon ose i shpjegon me defekte teknike, dhe verifikimi i pavarur i secilit episod ka qenë pothuajse i pamundur.
Incidenti vjen në një moment delikat diplomatik: negociatorët iranianë u larguan të dielën nga Doha pas tri ditësh bisedimesh me ndërmjetësuesit kataras për t’i dhënë fund luftës, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të kuptohet se një marrëveshje mund të arrihet, pa dhënë kushte apo afate konkrete.
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