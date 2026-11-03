Trazirat pranë Kievit rreth pikës së Gardës Kombëtare: katër ushtarakë në spital, urdhërohet hetim shërbimor
Përleshje mes banorëve dhe policisë shpërthyen mbrëmjen e së hënës në fshatin Petropavlivska Borshchahivka pranë Kievit, pasi në rrjetet sociale u përhapën pretendime të paverifikuara se në një pikë të përkohshme dislokimi të Gardës Kombëtare të Ukrainës mbaheshin paligjshmërisht rreth 40 burra. Ministri i Brendshëm Ivan Vyhovsky urdhëroi hetim shërbimor dhe komandanti i Gardës Kombëtare, Oleksandr Pivnenko, konfirmoi se katër ushtarakë u dërguan në spital.
Përleshje mes banorëve të mbledhur dhe forcave të rendit shpërthyen mbrëmjen e 2 nëntorit në Petropavlivska Borshchahivka të rajonit të Kievit, pranë një shtëpie private ku ishin dislokuar ushtarakë të një njësie të Gardës Kombëtare të Ukrainës. Siç njofton Kyiv.info, turma kërkonte lirimin e personave që, sipas pretendimeve të përhapura në rrjetet sociale, mbaheshin paligjshmërisht në bodrumin e ndërtesës — pretendime që policia e rajonit të Kievit i hodhi poshtë si të pavërteta.
Sipas Policisë së rajonit të Kievit, gjithçka nisi nga thirrja e punonjësve të një shërbimi privat ambulance, të cilët thanë se po pengoheshin të arrinin te një qytetar që kishte nevojë për kontroll mjekësor. Policia mohoi si informacionin për mbajtje të paligjshme të njerëzve, ashtu edhe atë për vdekjen e një qytetari. Sipas Telegraf, pjesë e të mbledhurve u përpoqën të hapnin me forcë portën, ndërsa mediat raportuan se policia përdori mjete speciale për të mbajtur turmën.
Në deklaratën e Korpusit të 1-rë të Gardës Kombëtare “Azov”, të cituar nga Kyiv.info, thuhet se pika e përkohshme e dislokimit i takon njësisë ushtarake 3121 dhe se brenda ndodheshin ushtarakë të mobilizuar si dhe ushtarakë të ndaluar pas largimit të paautorizuar nga njësia, në pritje të shpërndarjes në njësitë ushtarake. Komandanti i Gardës Kombëtare, gjeneral-majori Oleksandr Pivnenko, shkoi vetë në vendngjarje dhe i shoqëroi brenda disa familjarë për t’u treguar kushtet, ndërsa konfirmoi se katër prej ushtarakëve të kthyer pas largimit të paautorizuar kishin lëndime dhe u dërguan në spital për ekzaminim — rrethanat e lëndimeve mbeten për t’u sqaruar.
Ombudsmanja ushtarake Olha Reshetilova tha se zyra e saj po punon në vendngjarje së bashku me komandën e Gardës Kombëtare, se të gjithë ushtarakët janë të sigurt dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore, dhe se është caktuar një kontroll për të sqaruar të gjitha rrethanat, siç njofton Shtab.info. Ministri i Brendshëm Ivan Vyhovsky, sipas Apostrophe, bëri të ditur se kishte urdhëruar hetim shërbimor që gjatë ditës, se në sqarimin e rrethanave janë përfshirë Byroja Shtetërore e Hetimit dhe Zyra e Ombudsmanit Ushtarak, dhe u bëri thirrje qytetarëve të mos përhapin informacion të paverifikuar.
Në vendngjarje mbërriti edhe kreu i Zyrës së Presidentit, Kyrylo Budanov, i cili, sipas Kyiv.info, deklaroi se në ndërtesë ndodheshin gjithsej 14 persona dhe se ligjshmëria e mbajtjes së tyre do të përcaktohet nga hetimi. Sipas të njëjtit burim, të mobilizuarit u nxorën nga ndërtesa dhe u vendosën në një autobus për t’u dërguar në spital për ekzaminim, por autobusi nuk arriti të nisej për shkak të përshkallëzimit të përleshjeve: njerëzit bllokuan daljen dhe dëmtuan mjetet, ndërsa raportohej për grindje dhe të shtëna; sipas hromadske-s, ka persona të lënduar.
Kyiv.info, duke iu referuar hetimit të Slidstvo.Info, shkruan se informacionin për “mbajtjen e paligjshme” e kishte përhapur një grua që paraqitej si pronare e kompanisë private të ambulancave “Med-Prestizh”, e cila sipas gazetarëve nuk operon që nga viti 2023, ndërsa pronari i vërtetë e kishte shitur automjetin që mbërriti në vendngjarje qysh në vitin 2024. Garda Kombëtare u zotua të publikojë rregullisht të dhëna për gjendjen e personave të lënduar dhe ecurinë e kontrolleve.
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