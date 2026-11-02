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Konflikti SHBA - Iran

Pesë shpërthime dëgjohen në ishullin iranian Qeshm në Ngushticën e Hormuzit, shkaku ende i paqartë

Të paktën pesë shpërthime u dëgjuan mbrëmjen e së hënës në ishullin Qeshm, në Ngushticën e Hormuzit, sipas raportimit të agjencisë WANA të cituar nga Reuters; mediat iraniane thonë se shkaku i tyre po hetohet dhe ende nuk ka raportime për viktima apo dëme.

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Ishulli iranian Qeshm, pamje satelitore. Foto: NASA

Të paktën pesë shpërthime u dëgjuan mbrëmjen e së hënës në ishullin Qeshm, në Ngushticën e Hormuzit, siç njofton Al Jazeera duke cituar raportimin e agjencisë WANA përmes Reuters-it. Sipas mediave iraniane, shkaku i shpërthimeve ishte i paqartë dhe po hetohej, ndërsa deri në këtë moment nuk ka raportime zyrtare për viktima apo për dëme materiale.

Qeshmi është ishulli më i madh iranian në Ngushticën e Hormuzit dhe shtrihet në provincën jugore Hormozgan, përballë brigjeve të Omanit. Pozicioni i tij e bën një nga pikat më të ndjeshme të rrugës detare nga e cila kalon rreth një e pesta e naftës botërore, e cila prej muajsh është epiqendra e luftës mes SHBA-së dhe Iranit.

Shpërthimet u raportuan në të njëjtën mbrëmje kur Garda Revolucionare iraniane pretendoi se rrëzoi dronë amerikanë pranë ishullit, pretendim që Komanda Qendrore amerikane e kundërshtoi duke thënë se një dron i saj bëri ulje të detyruar për defekt teknik. Asnjëra palë nuk i ka lidhur zyrtarisht shpërthimet me atë incident dhe nuk ka asnjë pretendim zyrtar për sulm ndaj ishullit.

Deri tani as Teherani dhe as Uashingtoni nuk kanë dhënë një version zyrtar për origjinën e shpërthimeve. Mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për aktivitet ushtarak, për një incident teknik apo për ndonjë shkak tjetër, dhe raportimet e mëtejshme priten në orët në vijim.

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