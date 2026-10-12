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Europa

Irlandë, ish-trajneri dënohet me 15.5 vjet burg për sulm seksual ndaj të miturve

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Ish-trajneri i ekipit olimpik të notit të Irlandës u dënua sot në Dublin me 15 vjet e gjashtë muaj burg, pas një çështjeje që ka shkaktuar zemërim.

Sipas aktakuzës, ai abuzoi seksualisht me katër vajza, të moshës 8 deri në 13 vjeç, gjatë viteve 1970 dhe 1980. George Gibney, i cili u ekstradua nga Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar për t’u gjykuar, u shpall fajtor për 39 akuza për sulm seksual dhe një akuzë për tentativë përdhunimi, të kryera midis viteve 1971 dhe 1981.

Ai ishte trajneri i ekipit irlandez të notit në Lojërat Olimpike të Seulit të vitit 1988. Ai më parë kishte stërvitur notarë në Lojërat Olimpike të Los Anxhelosit të vitit 1984. Gjykatësi e përshkroi George Gibney-n, tani 78 vjeç, si një “manipulues”. Ai tha gjithashtu se kishte shfrytëzuar pushtetin e tij si trajner për të kryer sulme “sistematike”, duke shfaqur sjellje “grabitqare seksuale”.

George Gibney i sulmoi viktimat e tij – të cilat në atë kohë ishin midis tetë dhe trembëdhjetë vjeç – në vende të ndryshme, duke përfshirë edhe në makinën e tij ndërsa po i çonte në stërvitje noti dhe në zyrën e tij. Ai gjithashtu sulmoi dy motra në shtëpinë e tij ndërsa ato po kujdeseshin për fëmijët e tij.Në vitin 1993, ndaj tij kishte 27 akuza për abuzim seksual ndaj fëmijëve, por ai arriti t’i rrëzonte akuzat, duke përmendur parashkrimin. Viktimat e George Gibney kaluan dekada duke u përpjekur të merrnin drejtësi pasi ndjekja penale u rrëzua.

Një transmetim i podkastit të BBC-së në vitin 2020 ndihmoi në gjurmimin e tij në Florida, duke shkaktuar akuza të reja dhe duke e shtyrë policinë irlandeze të rihapte hetimin. Ai u arrestua përfundimisht në Shtetet e Bashkuara në vitin 2025, ku banonte, dhe më pas u ekstradua në Irlandë.

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