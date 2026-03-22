Ish-kreu i NATO-s: Sulmi ndaj Iranit nuk ka bazë në të drejtën ndërkombëtare
Ish-sekretari i Përgjithshëm i NATO, Jens Stoltenberg, përsëriti thirrjet që të gjitha palët e përfshira në luftën me Iranin të tregojnë përmbajtje dhe të rifillojnë dialogun diplomatik, duke theksuar se nuk ekziston bazë ligjore për sulmin e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Teheranit
“Sulmi ndaj Iranit nuk ka bazë në të drejtën ndërkombëtare”, tha Stoltenberg, i cili aktualisht shërben si ministër i Financave i Norvegjisë, në një intervistë për gazetën spanjolle El Pais.
Deklaratat e Stoltenbergut, i cili shërbeu si sekretar i Përgjithshëm i NATO-s nga viti 2014 deri në vitin 2024, erdhën në përgjigje të një pyetjeje nëse ai e mbështet vendimin e Spanjës për t’iu kundërvënë luftës dhe për të ndaluar përdorimin e bazave spanjolle nga ushtria amerikane për sulme të mëtejshme në Lindjen e Mesme.
Ish-kreu i NATO-s përsëriti thirrjen e Norvegjisë që palët të tregojnë përmbajtje dhe të rifillojnë sa më shpejt dialogun diplomatik për të gjetur një zgjidhje për konfliktin.
Ai gjithashtu theksoi se Norvegjia e ka dënuar qartë dhunën e regjimit iranian ndaj popullit të vet dhe ndan shqetësimet lidhur me programin bërthamor të Iranit.
I pyetur nëse NATO po kalon një nga momentet më të vështira që nga krijimi i saj në vitin 1949, ai tha se ekzistojnë sfida të rëndësishme në marrëdhëniet transatlantike.
“Por në të njëjtën kohë, duhet pranuar se Evropa po bën një përpjekje të paparë prej dekadash për të garantuar sigurinë e saj”, theksoi ai.
Stoltenbergu shtoi: “Gjithmonë kanë ekzistuar disa dallime mes aleatëve. Jam i bindur se do të mbetemi të bashkuar për të mbrojtur njëri-tjetrin.”
Sa i përket ndikimit të luftës me Iranin në ekonominë norvegjeze dhe nëse vendi do të përfitojë nga rritja e çmimeve të naftës si eksportues i madh, ai shprehu skepticizëm, duke theksuar se nuk është e qartë nëse rritja e çmimeve do ta favorizojë Norvegjinë.
“Norvegjia tani ka ekspozim të konsiderueshëm ndaj tregjeve financiare ndërkombëtare përmes fondit tonë sovran të pasurisë. Rënia e bursave po na dëmton më shumë sesa që rritja e çmimit të naftës së papërpunuar po na ndihmon”, shtoi ai. /os/
