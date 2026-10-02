Ish-presidentja e Tajvanit Tsai Ing-wen viziton SHBA-në javën e ardhshme për konferencën e sigurisë së Stanford-it
Ish-presidentja e Tajvanit, Tsai Ing-wen, njoftoi të premten se do të vizitojë Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme për të folur në konferencën e teknologjisë dhe sigurisë kombëtare të Universitetit të Stanfordit — udhëtimi i saj i parë në SHBA që nga largimi nga detyra në vitin 2024, siç njofton Reuters.
Tsai shkroi në Facebook se do të marrë pjesë në konferencën "Stanford DEFCON 2026 Technology & National Security Conference" dhe do të mbajë fjalimin hapës, raporton Reuters. "Do ta ndaj përvojën e Tajvanit me miq nga akademia, qeveria dhe industria e teknologjisë, si dhe mënyrën se si vazhdojmë të përballemi me sfidat e reja në balancimin e zhvillimit teknologjik, qëndrueshmërisë demokratike dhe sigurisë kombëtare", shkroi ajo.
Qeveria e Kinës, e cila e konsideron Tajvanin e qeverisur demokratikisht si territorin e vet, kundërshton rregullisht çdo vizitë jashtë vendit nga zyrtarë të lartë tajvanezë, përfshirë ish-udhëheqësit; Ministria e Jashtme kineze nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment, shton Reuters.
Tsai ka vizituar tashmë Britaninë, Francën dhe Kanadanë që nga largimi nga detyra. Kina refuzoi të bisedonte me të pasi ajo fitoi detyrën në 2016 dhe rizgjedhjen në 2020, duke e konsideruar atë dhe Partinë Demokratike Progresive "separatiste"; Pekini nuk pranon të bisedojë as me pasardhësin e saj, presidentin aktual Lai Ching-te.
Lai ende nuk ka vizituar SHBA-në nën administratën e dytë të Presidentit Donald Trump. SHBA-ja nuk ka lidhje formale diplomatike me Tajvanin, por është mbështetësi i tij më i rëndësishëm ndërkombëtar dhe furnizuesi kryesor i armëve, mbyll artikullin e Reuters.
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