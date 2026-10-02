Punësimi në SHBA pritet të jetë ngadalësuar në shtator; papunësia në 4.1%
Sondazhi i Reuters pret +90,000 vende pune në shtator pas surprizës së gushtit; Fed-i sinjalizon rritje të mëtejshme normash
Rritja e punësimit në Shtetet e Bashkuara pritet të ketë ngadalësuar ndjeshëm në shtator, ndërsa shkalla e papunësisë ka mbetur me gjasa në 4.1% për të tretin muaj radhazi, siç njofton Reuters — një shenjë se tregu amerikan i punës po e mbyll tremujorin e tretë në një gjendje të qëndrueshme, por me shenja gjithnjë e më të dukshme lodhjeje. Sipas një sondazhi të Reuters, punësimi jo-bujqësor pritet të jetë rritur me 90,000 vende pune në shtator, pas një rritjeje befasuese prej 162,000 në gusht — rritja më e madhe në pesë muaj, që shumë ekonomistë ia atribuojnë pjesërisht luhatjeve të rregullimit sezonal. Vlerësimet e ekonomistëve shkonin nga 35,000 në 180,000, dhe shifra e gushtit pritet të rishikohet poshtë.
Ekonomisti kryesor i RSM, Joe Brusuelas, pret që raporti të riafirmojë tregun amerikan të punës “low-hire, low-fire” — “punësime të ulëta, shkarkime të ulëta” — duke theksuar se SHBA-ja është në punësim të plotë dhe se asgjë në raport nuk do ta ndryshojë prirjen e Rezervës Federale për edhe një rritje të normave të interesit këtë vit. Pagat pritet të jenë rritur me 3.2% në baza vjetore në shtator, nga 3.1% në gusht — një ritëm që tregon se tregu i punës nuk është burim inflacioni. Siç vëren ekonomistja e Citigroup, Veronica Clark, një papunësi e ulët e nxitur nga demografia nuk është domosdoshmërisht treg i shtrënguar pune.
Rregullimi sezonal mbetet një pikëpyetje e madhe. Sipas ekonomistit të Barclays, Marc Giannoni, faktorët sezonalë e ekzagjeruan fitimin e gushtit: me faktorët sezonalë të gushtit të vitit të kaluar, gushti do të kishte regjistruar një rënie prej 74,000 vendesh pune. Ndërkohë, mbetet e paqartë se kur do të shfaqet në të dhënat e punësimit përfundimi i Statusit të Mbrojtur të Përkohshëm (TPS) për qindra mijëra emigrantë haitianë. Ekonomistja e Bank of America, Shruti Mishra, pret një erë kundër të butë që do të shtrihet në disa muaj, jo një goditje njëherëshe. Represioni i emigracionit, deportimet dhe vala e daljeve në pension e kanë tkurrur ndjeshëm ofertën e punës, duke mbajtur të ulët papunësinë — por ekonomisë i duhen 50,000 deri në 80,000 vende të reja në muaj për të mbajtur hapin me rritjen e popullsisë në moshë pune.
Nga ana e jashtme, presioni po shtohet. Ende nuk ka shenja se lufta e SHBA-së dhe Izraelit me Iranin po e prish tregun e punës, por erërat kundër — çmimet e larta të energjisë, çmimet rekord të naftës për makineri (diesel) dhe shqetësimet mbi zinxhirët e furnizimit — pritet të fillojnë ta ndiejnë efektin deri në fund të vitit. Sondazhi i Institutit për Menaxhimin e Furnizimit (ISM) të enjten tregoi një ankth në rritje te prodhuesit për luftën tregtare me Kanadanë, ndërsa tarifat mbeten një burim shqetësimi. Nga ana tjetër, fitimet e forta të korporatave dhe kërkesa e qëndrueshme e brendshme po i mbrojnë punëtorët nga shkarkimet; shkarkimet në nivele historikisht të ulëta e shpjegojnë stabilitetin, edhe pse punësimet mbeten modeste. Siç paralajmëron profesori i Boston College, Brian Bethune: “Nuk do të çuditesha nëse punësimi godet murin muajin tjetër.”
Sipas sektorëve, pritet një zbutje në kohën e lirë dhe mikpritjen si dhe në arsimin vendor, pas fitimeve të mëdha të gushtit. Ndërtimi mbetet i fortë, pjesërisht i shtyrë nga investimet në qendrat e të dhënave për inteligjencën artificiale, ndërsa prodhimi po shkon drejt muajit të katërt radhazi me fitime dyshifrore, po ashtu i ndihmuar nga infrastruktura e AI. Byroja e Statistikave të Punës (BLS) e publikon raportin zyrtar të punësimit të premten (sot, 2 tetor). Muajin e kaluar, Fed-i rriti normën bazë me 25 pikë bazë në 3.75%–4.00% — rritja e parë në tre vjet — dhe sinjalizoi rritje të mëtejshme, por tregjet tani çmojnë vetëm rreth 28% shans për një tjetër rritje në takimin e 27–28 tetorit, nga rreth 69% një javë më parë, sipas mjetit FedWatch të CME.
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