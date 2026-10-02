Trump e merr Dennis Rodman-in me vete në Teksas dhe Oklahoma: shpresë për takim me Kim Jong Un-in
Rodman shoqëroi presidentin drejt Oklahomës; Trump tha se ftesat e tij për një takim të ri me liderin e Koresë së Veriut kanë mbetur pa përgjigje
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të enjten foli para punëtorëve në fabrikën e kamionëve Peterbilt në Denton të Teksasit, përpara se të nisej për mitingun e fushatës në Southeastern Oklahoma State University në Durant të Oklahomës, siç njofton Reuters.
Me të në delegacion ishte ish-ylli i NBA-së Dennis Rodman, ish-student i shkollës së Durant-it. Trump u tha punëtorëve se dëshiron të takohet sërish me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, por ftesat e tij kanë mbetur pa përgjigje.
“Kur doja ta njihja Kim Jong Un-in kur kishim një problem — unë dhe Kim Jong Un shkojmë mirë — por ai që e njihte më së miri ishte Dennis Rodman”, u tha Trump punëtorëve.
Rodman, i cili rrinte ulur mbi një gjysmëkamion me kapele të zezë Chicago Bulls, xhinse të zeza me thumba dhe një bluzë me portretin e vet, hipi më pas në kolonën presidenciale për në Oklahoma. Ai i tha Reuters se shpresonte të fliste me Trump-in për “jetën”; i pyetur nëse do të shkonte së shpejti në Korenë e Veriut, u përgjigj: “Nëse ti blen biletën”.
Trump pati tre takime të profilit të lartë me Kim-in gjatë mandatit të tij të parë, përfshirë një vizitë në Zonën e Çmilitarizuar, por nuk ka pasur të tilla që kur u kthye në presidencë. Trump pritet të marrë pjesë në forumin e APEC-it muajin e ardhshëm në Kinë, ku teorikisht mund t’i shtojë programit edhe një takim me Kim-in.
Të martën, në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha: “Ai e pëlqen Trump-in, nuk pëlqen shumë njerëz të tjerë… Unë jam ndoshta i vetmi person në botë që ai e pëlqen, dhe unë e pëlqej atë”.
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