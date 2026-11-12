☁️
Tiranë 23°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 85.98 ▼0.64%
ARI 3,954 ▼1.17%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $73,314 ▼ -0.95% ETH $2,041 ▼ -0.9% XRP $1.0447 ▼ -1.39% SOL $82.8300 ▼ -1.31%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 85.98 ▼0.64 % ARI 3,954 ▼1.17 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 85.98 ▼0.64 % ARI 3,954 ▼1.17 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
Arrestohet zyrtari i Komunës së Prishtinës, dyshohet se i kaloi tri prona komunale një qytetari Gjenden mbetje eshtërore gjatë gërmimeve në Lubizhdë të Prizrenit, dyshohet se lidhen me të zhdukurit e luftës I hodhi me tritol në erë makinën gruas në Elbasan, arrestohet një prej autorëve të dyshuar “Rama arrogant?”/ Ibrahimaj: Sulmet ndaj bankave nuk ishin rastësi! Synohej destabiliteti financiar, pas tyre nuk qëndroni ​Rrustem Mustafa insiston në marrëveshje politike mes PDK-së dhe Vetëvendosjes
Menu
Bota

ITALI – Alarm i rremë për bombë në selinë e kryeministrisë

· 1 min lexim
për bombë në

ROMË, 12 nëntor /ATSH-ANSA/ – Një tjetër valë email-esh me kërcënime për bombë në Palazzo Chigi dhe kërkesë për dorëheqjen e kryeministres Giorgia Meloni është regjistruar gjatë orëve të fundit në adresat elektronike me domenin e Ministrisë së Arsimit në Itali.

Sipas burimeve nga selia e qeverisë, bëhet fjalë për një tjetër alarm të rremë, për të cilin nuk janë aktivizuar kontrolle, pasi nuk ka asnjë sinjal konkret që të tregojë se kërcënimi është real.

Përveç email-eve të dërguara, nuk ka asnjë element specifik që të dëshmojë ekzistencën e një rreziku konkret./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu