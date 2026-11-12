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Kronika

“Simotra e Vlora Hysenit…!”- Berisha komenton drejtuesen e re të SHISH-it: Kur emërohet nga Rama, s’mund të jetë

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drejtuesen e re të

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar shkurt emërimin e Esmeralda Hasanit në krye të Shërbimit Informativ të Shtetit (SHISH), duke e krahasuar atë me ish-drejtuesen që është nën hetim nga SPAK Vlora Hyseni.

Në një deklaratë për mediat pas daljes nga SPAK-u, Berisha tha se nuk i njeh funksionet dhe përvojën e Hasanit brenda shërbimit, por sipas tij për sa kohë është emëruar nga Rama nuk mund të jetë ndryshe nga paraardhësja e saj, Hyseni.

“Nuk e di se cilat kanë qenë funksionet e saj në këtë shërbim, koha e shërbimit, por një gjë është e sigurt: ajo, kur emërohet nga Edi Rama, është Vlora bis, nuk mund të jetë ndryshe, vetëm simotër e Vlorës. Një gjë është e sigurt”, u shpreh Berisha.

Presidenti Bajram Begaj dekretoi drejtuesen e re të Shërbimit Informativ Shtetëror. Esmeralda Hasani do të marrë drejtimin e SHISH pas shkarkimit nga kjo detyrë të Vlora Hysenit, e cila akuzohet për bashkëpunimet me grupet kriminale dhe nxjerrje të sekreteve shtetërore.

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