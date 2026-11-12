SPAK kërkon 1 vit burg për Kristian Shkrelin, ndalim për 5 vjet nga funksionet publike
Prokuroria e Posaçme dha pretencën për kryebashkiakun e Vaut të Dejës, të akuzuar për korrupsion aktiv në zgjedhje; mbrojtja paraqet konkluzionet më 18 nëntor
Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion (SPAK) ka dhënë pretencën e saj ndaj kryebashkiakut të Vaut të Dejës, Kristian Shkreli, i akuzuar për korrupsion aktiv në zgjedhje, siç njofton Shqiptarja.com. Në kërkesën e saj përfundimtare, SPAK i kërkoi gjykatës që Shkreli të shpallet fajtor për veprën penale “korrupsion aktiv në zgjedhje”.
Sipas pretencës, dënimi i kërkuar është 1 vit burg, si dhe ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vjet.
Sipas SPAK, gjatë fushatës për zgjedhjet e 11 majit, Shkreli u ka premtuar dhe ofruar përfitime materiale votuesve në fshatin Stajkë, në Bashkinë Vau i Dejës, në këmbim të votave për Partinë Socialdemokrate. Akuza lidhet pikërisht me këto veprime të pretenduara gjatë periudhës së fushatës zgjedhore.
Shkreli, nga ana e tij, ka deklaruar se nuk ka ofruar e as premtuar asnjë përfitim në këmbim të votave. Ai ka shpjeguar se ndërhyrjet e kryera kanë qenë pjesë e angazhimit të tij si kryebashkiak, dhe jo veprime për të siguruar vota.
Seanca e radhës është caktuar për datën 18 nëntor, kur mbrojtja do të paraqesë konkluzionet e saj. Çdo person prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të provohet me vendim gjyqësor të formës së prerë.
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