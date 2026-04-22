22 Apr 2026
Bota

Izraeli i bën thirrje Libanit për bashkëpunim kundër Hezbollahut

· 2 min lexim

Ministri i Jashtëm i Izraeli, Gideon Saar, i ka bërë thirrje Bejruti të bashkëpunojë me Izraelin në luftën kundër grupit të armatosur Hezbollah, përpara rifillimit të bisedimeve mes dy vendeve në Washington DC.

Në një fjalim para diplomatëve, në kuadër të shënimit të 78-vjetorit të Dita e Pavarësisë së Izraelit, Saar theksoi nevojën për një angazhim të përbashkët për të përballuar kërcënimet e sigurisë.

“Nesër bisedimet e drejtpërdrejta midis Izraelit dhe Libanit do të rifillojnë në Uashington DC. I bëj thirrje qeverisë së Libanit – le të punojmë së bashku kundër shtetit terrorist që Hezbollahu ndërtoi në territorin tuaj”, deklaroi ai.

Saar shtoi se një bashkëpunim i tillë është jetik për të dyja palët, duke nënvizuar se kërkon “qartësi morale dhe guxim për të marrë rreziqe”, por sipas tij mbetet rruga e vetme për të siguruar një të ardhme paqeje për të dy vendet.

