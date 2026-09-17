Jack Antonoff konfirmon ndarjen nga Margaret Qualley?
Jack Antonoff duket se ka bërë një nga reagimet më të drejtpërdrejta për ndarjen e tij nga Margaret Qualley.
Gjatë një koncerti të grupit të tij “Bleachers” në Los Angeles, një fans nga publiku i kërkoi të këndonte “Let’s Get Married”, kënga që dikur shoqëroi martesën e tij me aktoren e “The Substance”.
Antonoff dhe Qualley u martuan në vitin 2023, ndaj kërkesa e fansit ishte veçanërisht pikante pas lajmeve për ndarjen e tyre.
“Absolutisht jo”, u përgjigj 42-vjeçari duke qeshur. Më pas, ai shtoi: “Lexo lajmet, vëlla!”
Reagimi i tij shkaktoi të qeshura në sallë dhe menjëherë tërhoqi vëmendjen e fansave në rrjetet sociale. Shumë prej tyre e interpretuan këtë përgjigje si një konfirmim të drejtpërdrejtë se martesa me Qualley ka marrë fund.
Antonoff më pas sqaroi se, pavarësisht situatës, ai ende e pëlqen këngën dhe se e kishte shkruar atë rreth 11 vite më parë.
Lajmet për ndarjen e çiftit u bënë publike në korrik, kur u raportua se ata i kishin dhënë fund martesës pas më pak se tre vitesh.
Një burim i tha “People” se marrëdhënia e tyre ishte bërë e vështirë, ndërsa angazhimet profesionale të të dyve kishin ndikuar në martesë.
Dyshimet për ndarjen nisën të qarkullonin pak më herët, pasi Qualley nuk shoqëroi Antonoff në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce më 3 korrik. Muzikanti mori pjesë në ceremoninë madhështore së bashku me motrën e tij.
Edhe rrjetet sociale duket se dhanë sinjale për krizën mes tyre. Grupi “Bleachers” hoqi këngën “Margaret” nga lista e këngëve të turneut, ndërsa Qualley ndryshoi emrin e llogarisë së saj në Instagram dhe fshiu fotografitë e dasmës me Antonoff.
Çifti nisi lidhjen në vitin 2021 dhe u fejua në vitin 2022. Një vit më vonë, ata kurorëzuan dashurinë në martesë.
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