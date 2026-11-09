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NFL

Jaguars marrin edhe Davon Godchaux nga Saints, shkëmbimi i dytë i ditës pas Jessie Bates

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Jacksonville Jaguars kanë marrë defensive tackle Davon Godchaux nga New Orleans Saints të hënën, më 9 nëntor, raporton USA Today — shkëmbimi i dytë i ditës për Jacksonville, pasi më herët të hënën klubi mori safety-n Jessie Bates III nga Atlanta.

Sipas Jordan Schultz, Jaguars dërgojnë një zgjedhje të raundit të gjashtë të vitit 2028, e cila mund të bëhet zgjedhje e raundit të gjashtë të vitit 2027 nëse Jacksonville siguron një të tillë përmes formulës kompensuese ose një shkëmbimi tjetër, raporton Florida Times-Union. USA Today vëren se kushtet e plota nuk ishin bërë publike menjëherë, kështu që kushtet e raportuara nga Schultz duhen lexuar si të raportuara, jo si zyrtare.

Godchaux vjen për të mbuluar boshllëkun në nose tackle të lënë nga DaVon Hamilton, nose tackle-i kryesor i Jacksonville, i cili pësoi një dëmtim në kuadriceps që i mbylli sezonin në Javën 8 kundër Indianapolis.

Godchaux është 31 vjeç — mbush 32 vjeç të mërkurën — 6-3 dhe 330 paundë, veteran 10-vjeçar dhe zgjedhje e raundit të pestë në draftin e vitit 2017 nga LSU. Në karrierë ai ka luajtur 145 ndeshje, 128 prej tyre si titullar, me 487 tackle (224 solo) dhe 5.5 sacks. Ai ka luajtur për Miami (2017–2020), New England (2021–2024) dhe Saints (2025–2026).

Ai e ristrukturoi kontratën e tij me Saints para sezonit dhe është me një kontratë minimale, gjë që e bën një shtesë me kosto të ulët për Jacksonville.

Për Saints, lëvizja hap kohë loje për lojtarë më të rinj, veçanërisht për Khristian Boyd, lojtar i vitit të tretë, dhe për rookie-n e raundit të dytë Christen Miller, sapo Miller të kthehet nga dëmtimi në gishtin e këmbës.

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