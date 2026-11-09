Lions marrin safety-n Andre Cisco nga Jets për zgjedhjen e raundit të gjashtë të vitit 2028
New York Jets po e shkëmbejnë safety-n Andre Cisco te Detroit Lions për një zgjedhje të raundit të gjashtë të draftit të vitit 2028, sipas Adam Schefter të ESPN, raporton Pro Football Talk. Shkëmbimi vjen pak para afatit të shkëmbimeve, të martën, më 10 nëntor, në orën 16:00 ET.
Cisco, 26 vjeç, ndodhet në sezonin e fundit të kontratës së tij, çka e bën atë një përforcim afatshkurtër për pjesën vendimtare të sezonit, ndërsa Lions kërkojnë thellësi në secondary.
Në sezonin 2026 me Jets, Cisco ka luajtur në 9 ndeshje, 4 prej tyre si titullar, duke regjistruar 23 tackle gjithsej, 2 tackle për humbje, 1 sack, 1 forced fumble dhe 1 pasim të devijuar.
Gjatë karrierës së tij, Cisco ka luajtur në 80 ndeshje, 59 si titullar, me 8 interceptions, 26 pasime të devijuara, 2.5 sack dhe 6 tackle për humbje. Ai u zgjodh në raundin e tretë të draftit të vitit 2021 dhe kaloi katër sezonet e para me Jacksonville Jaguars.
Me këtë shkëmbim, Cisco mund të luajë potencialisht në 18 ndeshje këtë sezon — Lions e patën javën e pushimit në Javën 6, ndërsa java e pushimit e Jets është në Javën 13.
Lions janë 6-2 pas fitores 19-9 të së dielës në Miami, dhe lëvizja shton thellësi në dhomën e safety-ve, përkrah Brian Branch dhe Chuck Clark, ndërsa Kerby Joseph po rikuperohet nga dëmtimi i gjurit.
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