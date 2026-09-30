«Jaja’s African Hair Braiding» rikthehet në Londër: suksesi i Jocelyn Bioh në Lyric Hammersmith nga 28 janari 2027
Pas premierës britanike që u shit tërësisht këtë pranverë, drama fituese e dy çmimeve Tony ngjitet sërish në skenën e Lyric Hammersmith-it nga 28 janari deri më 27 shkurt 2027, nën regjinë e Monique Touko.
Drama e Jocelyn Bioh «Jaja’s African Hair Braiding» do të kthehet në Londër për një "encore" në fillim të vitit 2027, siç njofton Playbill. Teatri Lyric Hammersmith ka konfirmuar se vepra do të ngjitet sërish në skenën e tij nga 28 janari deri më 27 shkurt 2027, pasi premiera britanike e këtij viti u shit tërësisht. Regjinë do ta mbajë sërish Monique Touko, ndërsa kasti dhe pjesa tjetër e ekipit krijues do të shpallen së shpejti.
Shfaqja pati premierën në Broadway në vitin 2023 nëpërmjet Manhattan Theatre Club dhe u shndërrua shpejt në një nga produksionet më të diskutuara të sezonit: fitoi dy çmime Tony, u zgjat dy herë dhe disa nga shfaqjet e fundit u transmetuan drejtpërdrejt online për shkak të kërkesës së madhe, përpara se të niste turneun nëpër Amerikë në vitin 2024. Premiera britanike u hap në mars të këtij viti dhe u mbyll në prill me bileta të shitura.
Ngjarja zhvillohet gjatë një dite të nxehtë vere në një sallon flokësh afrikan në Harlem të Nju Jorkut, ku një grup grash emigrantësh nga Afrika Perëndimore krijojnë kryevepra në kokat e klienteve të lagjes. Mes sekreteve, të qeshurave dhe tradhtive, secila prej tyre ndjek ëndrrat e veta — ëndrra që gjithnjë e më shumë i përplasin me qytetin që e quajnë shtëpi.
«Fjalët nuk mund ta përshkruajnë se sa e entuziazmuar jam që «Jaja’s African Hair Braiding» do të rihapë sërish dyert e dyqanit në Lyric Hammersmith!», tha Bioh në një deklaratë, sipas Playbill. «Nën regjinë e mrekullueshme të bashkëpunëtores sime të dashur, Monique Touko, u preka thellë nga mënyra se si publiku britanik e përqafoi veprën me kaq shumë dashuri dhe admirim. Në shumë mënyra, «Jaja’s» flet për fuqinë e komunitetit dhe ndihem e nderuar që tani jam pjesë e këtij komuniteti të bukur teatror britanik».
««Jaja’s African Hair Braiding» është kthyer me kërkesë popullore», tha regjisorja Touko. «Raundi i dytë në Lyric Hammersmith është dëshmi e fuqisë së kësaj vepre për të bashkuar dhe përfaqësuar». Shfaqja është bashkëprodhim mes Lyric Hammersmith-it, Madison Wells Live dhe Chase This Productions. Sipas Playbill, shitja e përgjithshme e biletave nis më 2 tetor në faqen Lyric.co.uk.
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